“Πατριαρχία και γυναικεία σεξουαλικότητα”

Της Μαρίας Μακάρθι, μέλους των Μαχητικών & Ελεύθερων Βόλου

Ως γυναίκες έχουμε το δικαίωμα να περνάμε καλά με το σώμα μας και να απολαμβάνουμε την σεξουαλική ηδονή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε ιδιωτικά -μπορούμε να έρθουμε σε οργασμό μόνες μας αν το επιλέξουμε- είτε με το να συμμετέχουμε μαζί με άλλους σε μια σεξουαλική πράξη.

Με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες μπορούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας• μπορούμε να επιλέξουμε για το αν θα κάνουμε σεξ με κάποιον ερωτικό σύντροφο του ίδιου φύλου ή και όχι. Εφόσον στην σεξουαλική πράξη συμμετέχουν ενήλικα άτομα και υπάρχει συναίνεση, το σεξ δεν είναι ποτέ αμαρτία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σεξουαλική ικανοποίηση έχει ευεργετικές ιδιότητες, καθώς μας διατηρεί σωματικά και πνευματικά υγιείς. Κατά τη διάρκεια της ερωτικής διέγερσης το σώμα μας παράγει ορμόνες που ανεβάζουν την ψυχική μας διάθεση. Έτσι, όταν τα σώματά μας απολαμβάνουν την ερωτική διέγερση, φροντίζουμε την σωματική και ψυχική μας υγεία. Η σεξουαλική ικανοποίηση συμβάλλει σε έναν καλύτερο ύπνο, στην υγεία της καρδιάς, στο να είμαστε γενικά πιο ήρεμες, ενώ η ίδια η σεξουαλική δραστηριότητα ενδυναμώνει το σώμα μας. Έτσι, νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας κατά τη διάρκεια του σεξ αλλά και μετά.

Μας έχουν διδάξει ότι η ερωτική επιθυμία αποτελεί αμάρτημα και ότι θα πρέπει μόνο να αφοσιωθούμε στο να είμαστε θελκτικές. Μάλιστα, αν το επιτύχουμε αυτό, τότε θα υποστούμε το λεγόμενο “slut-shaming”, θα ταπεινωθούμε δηλαδή γι’αυτό που κάνουμε (θα μας αποκαλέσουν “τα…ες” και “πουτ…..ς”). Μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό έχουν διαδραματίσει και οι θρησκείες, που κάνουν κήρυγμα λέγοντας ότι το γυναικείο σώμα είναι μια αναπαραγωγική μηχανή. Ως φεμινίστριες έχουμε να πούμε ότι η εγκυμοσύνη είναι επιλογή, όπως και το αν θα κάνουμε τελικά παιδιά ή όχι. Μπορούμε να απολαμβάνουμε το σεξ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας χωρίς αυτό να συνεπάγεται την γέννηση ενός παιδιού.

Εξάλλου, η πατριαρχία από πάντα προσπαθούσε -και πολλές φορές το κατάφερε κιόλας- να ασκήσει έλεγχο και εξουσία στη σεξουαλικότητά μας και στην ερωτική μας επιθυμία. Αυτό έχει ως συνέπεια να εσωτερικεύουμε αυτό τον έλεγχο, περιορίζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την ίδια μας την ερωτική επιθυμία. Επομένως, η δική μας ευχαρίστηση έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς προηγείται αυτή του ερωτικού μας συντρόφου. Το αποτέλεσμα είναι να προσποιούμαστε τον οργασμό.

Στην ταινία “Good Luck to You, Leo Grande” (2022) της Sophie Hyde, η Βρετανίδα ηθοποιός Emma Thompson υποδύεται μια 60χρονη χήρα, η οποία δεν έχει έρθει ποτέ σε οργασμό και απλά προσποιούνταν κάθε φορά που έκανε σεξ με τον άντρα της. Σε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό KUOW News, η Emma Thompson δήλωσε ότι αυτό που έχει απήχηση στις γυναίκες που βλέπουν την ταινία είναι:

«η ιδέα ότι οι γυναίκες προσποιούνται τον οργασμό τους, καθώς ο ρόλος του γυναικείου οργασμού είναι να πείσει τον άντρα ότι τα κατάφερε, ότι ο οργασμός της γυναίκας είναι επίτευγμά του. Ότι έκανε δηλαδή ό,τι είχε να κάνει τέλος πάντων για τη γυναίκα».

Στην πραγματικότητα, η διείσδυση δεν είναι απαραίτητη προκειμένου να έρθει μια γυναίκα σε οργασμό.

Σύμφωνα με την Elisabeth Lloyd, με βάση τις απαντήσεις 52.000 συμμετεχόντων σε μια έρευνα, το 80% των ετεροφυλόφιλων και το 91% των ομοφυλόφιλων γυναικών δήλωσε ότι τις περισσότερες φορές ή πάντα έρχεται σε οργασμό μέσα από το συνδυασμό της διέγερσης των γεννητικών οργάνων και του στοματικού σεξ.

Αντίθετα, το 30% των αντρών δήλωσε ότι «η διείσδυση είναι ο καλύτερος τρόπος προκειμένου μια γυναίκα να έρθει σε οργασμό», ένα τραγικό ποσοστό, δεδομένου ότι αυτή η άποψη είναι απίστευτα ανακριβής. (Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω μιας διαδικτυακής έρευνας στην ιστοσελίδα του NBC News. Τα πορίσματα της έρευνας είναι δημοσιευμένα στο Archives of Sexual Behaviour https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-017-0939-z)

Οι γυναίκες έχουμε το δικαίωμα στην ερωτική επιθυμία, αλλά και στην ικανοποίηση αυτής εάν το επιλέξουμε. Παρομοίως, μπορούμε να επιλέξουμε εάν θα λύσουμε ένα παζλ ή να πάμε για τρέξιμο. Δεν έχουμε όμως την υποχρέωση να κάνουμε σεξ με κανέναν. Ακόμη, η ερωτική μας επιθυμία μπορεί να διαφέρει από εποχή σε εποχή και από έτος σε έτος. Έχουμε όμως το δικαίωμα να χαιρόμαστε τη σεξουαλικότητά μας με τον οποιονδήποτε τρόπο, μόνες μας ή με άλλους ενήλικες που συναινούν. Κάποιες από μας προτιμούν να κάνουν σεξ με άντρες, ενώ άλλες από μας μόνο με γυναίκες. Κάποιες άλλες προτιμούν και τα δύο φύλα. Άλλες προτιμούν μόνες τους, κάτι που είναι απόλυτα σεβαστό. Είναι δικαίωμά μας σαν ενήλικα άτομα να συμμετάσχουμε σε μια σεξουαλική δραστηριότητα της επιλογής μας, όπως το επιθυμούμε.

Επομένως, ένας από τους στόχους μας σαν φεμινιστικό κίνημα είναι να σπάσουν τα ταμπού γύρω από το σεξ και τη γυναικεία σεξουαλικότητα -ταμπού που προωθούνται σε μεγάλο βαθμό από τη θρησκεία. Θέλουμε να σταματήσει να προβάλλεται στην κυρίαρχη κουλτούρα η σεξουαλική ικανοποίηση της γυναίκας ως ακόμη μια “κατάκτηση” του άντρα και το γυναικείο σώμα ως ένα σκεύος ηδονής, η ύπαρξη του οποίου είναι αφοσιωμένη στην ικανοποίηση του αντρικού φύλου.