Ολυμπιακοί Αγώνες: Ατυχία για Έλληνα αθλητή – Ανακοίνωσε την απόσυρση του από το μεγάλο ραντεβου

Δυσάρεστα νέα ανακοίνωσε ο Κώστας Εγγλεζάκης από την Ιαπωνία.

Ο 20χρονος πρωταθλητής της κολύμβησης έκανε αγώνα δρόμου μετά από έναν τραυματισμό πριν από δύο μήνες, αλλά τελικά δεν θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, με μήνυμά του στο Instagram, ήλπιζε μέχρι τελευταία στιγμή πως θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε, αλλά δεν τα κατάφερε. Η προσπάθειά του στα 800μ. ελεύθερο θα ξεκινούσε αύριο, Τρίτη (27/7) το μεσημέρι.

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

«Δυο χρόνια θυσίες, δυο χρόνια πλήρους αφοσίωσης στον στόχο και διαρκούς εξέλιξης, σωματικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά. Οι τελευταίοι δυο μήνες εξελίχθηκαν ως οι πιο αβέβαιοι της ζωής μου. Ένας σοβαρός τραυματισμός, ένα χειρουργείο και εν τέλει, ελπίδα, πως όλα θα επιστρέψουν στην κανονική ροή τους και θα προλάβω να αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Αυτό, δυστυχώς, δεν θα γίνει.

Παρόλ’ αυτά, βρίσκομαι στο Ολυμπιακό χωριό και ζώ την εμπειρία στο έπακρο, παρακολουθώ τους αγώνες από τις κερκίδες και πανηγυρίζω για τους φίλους και συναθλητές μου. Ζώ το όνειρο λίγο διαφορετικά.

Θα έρθουν κακές μέρες, μέρες που θα αφήνεις την ζωή να περνά, επιβάλλεται να παλέψεις. Χαμογελάμε στις αντιξοότητες, δεν μπόρουμε να ελέγξουμε τα πάντα. Τις καλύτερες ημέρες θα τις φέρουμε εμείς.

Θα συνεχίσω να παλεύω μέσα από το άθλημα που αγάπησα, για τον εαυτό μου και τους ανθρώπους που με στήριξαν».