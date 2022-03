Αποτελέσματα και σκόρερ στη Β’ ΕΠΣΘ (Σάββατο 26 Μαρτίου)

0 Shares Share Tweet

Ισόπαλο έληξε το πρώτο παιχνίδι για τα play off της Β’ ΕΠΣΘ, ενώ στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι Χλόη-Σκόπελος, στο γήπεδο του Σταφανοβικείου, για τα play out της ίδιας κατηγορίας.

Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει για τα play out τα παιχνίδια Νηλέας-Α.Π.Ο.Β. και Πανιώνιος-Άνθιμος Γαζής στις 11 το πρωί και το Μαγνησιακός-Κένταυρος ΝΠ στις 16:00. Για τα play out οι Ν.Α. Νίκης υποδέχονται τον Άθλος στις 11:00, ενώ ο Αχιλλέας Αχιλλείου του Ν.Α. Αγίας Άννας στις 16:00.

Μικροθήβες-Ιάσων Ά.Μ. 1-1

Ισόπαλο 1-1 έληξε το πρώτο παιχνίδι των play off της Β’ ΕΠΣΘ ανάμεσα σε Μικροθήβες και Ιάσων Άλλης Μεριάς. Ο Γκαραβέλας στο 18’ με σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-0, για να ισοφαρίσει ο Κυπτίου στο 70’ με τον ίδιο τρόπο. Ο ίδιος παίκτης είχε δοκάρι στο 85’ για τον Ιάσονα, ενώ χάθηκαν καλές ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους με τους Χρηστάκη, Βέτσικα και Παπαδόπουλο, στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα.

