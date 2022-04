Αποτελέσματα και σκόρερ στην Α’ ΕΠΣΘ (Σάββατο 2 Απριλίου 2022)

2 Shares Share Tweet

Ένα παιχνίδι για τα play off και ένα για τα play out περιελάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για την Α’ ΕΠΣΘ. Σε αυτά, Γ.Σ.Α. και Πρωτεσίλαος έφυγαν με τα διπλά από τις έδρες των αντιπάλων τους.

Play off

Ακρόπολη-Γ.Σ.Α. 0-1

Συνέχισε στις επιτυχίες ο Γ.Σ.Α. και μετά το τρίποντο την περασμένη αγωνιστική στο γήπεδο του Σαρακηνού, επικράτησε και σήμερα, αυτή τη φορά εναντίον της Ακρόπολης, στο Σέσκλο.

Σκόρερ για την ομάδα του Κώστα Ρέππου ήταν ο Κοντοβάς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, που κέρδισε ο ίδιος, στο 86’. Οι γηπεδούχοι στη διαδικασία των play off έχουν συγκομιδή μόλις ενός βαθμού, αυτόν που κατέκτησαν στην έδρα τους κόντρα στον Αίαντα Σούρπης με 1-1. Από την άλλη, οι «κυανόλευκοι» διπλασίασαν τις νίκες απέναντι στο σύνολο του Σέσκλου, κάνοντας πορεία πρωταθλητισμού στα play off μετρώντας τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα.

Play out

ΑΕ 2002-Πρωτεσίλαος 0-1

Με γκολ του Θοδωρή Κόρκου στο 31’ της αναμέτρησης ο Πρωτεσίλαος επικράτησε της ΑΕ 2002. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι δεν απείλησαν με αξιώσεις την εστία του Πρωτεσίλαου. Η φάση που έκρινε το παιχνίδι σημειώθηκε στο 31’ όταν σε αδράνεια της άμυνας της ΑΕ 2002 να διώξει τη μπάλα, αυτή έφθασε στην μικρή περιοχή με τον Θοδωρη Κόρκο να πετυχαίνει το δεύτερο φετινό του τέρμα.