Αρχίζει η δράση για τις Μικτές ΕΠΣΘ!

Μετά από αρκετό καιρό εξαιτίας της πανδημίας, αύριο Δευτέρα 15/11/2021 στο Βασδέκειο θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις των Μικτών ομάδων της ΕΠΣ Θεσσαλίας.
Για την Κ15 η προσέλευση θα γίνει στις 18:15 και η έναρξη της προπόνησης στις 18:30.
Για την Κ17 η προσέλευση θα γίνει στις 19:30 , και η έναρξη της προπόνησης στις 19:30
Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε self test (Σχολείου) την Δευτέρα το μεσημέρι και να προσκομίσει την αντίστοιχη εκτυπωμένη βεβαίωση, εκτός αν προσκομίσει σε ισχύ πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού.
Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στην προπόνηση αθλητής που δεν θα διαθέτει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα.
Ο Ενωσιακός προπονητής των Μικτών ομάδων Αντώνης Μάνδαλος καλεί τους παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Κ15 (2007-2008)
ΑΛΛΙΝΤΕΡΒΙΣΙ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΠΕΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΔΙΚΗΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΔΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΤΣΟΥΜΑΣ ΦΩΤΗΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΔΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΓΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΚΑΪΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΓΟΡΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΜΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
Κ17 (2005-2006)
ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ.)
ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΦΟΥΤΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΣΤΑΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΑΠΟΒ)
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΛΙΩΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΑΠΟΒ)
ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΣΥΡΤΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΚΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΤΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΤΟΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΒ)
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ)
ΣΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ)
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΗ Ν.)
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΠΟΒ)
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΝΙΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΚΑΦΕΤΖΗ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)