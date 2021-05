Ήττα και αποκλεισμός για Σάκκαρη (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη έμεινε εκτός Internazionali BNL D’ Italia μετά την ήττα που υπέστη από την 17χρονη Κόκο Γκοφ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, πλήρωσε τα πολλά λάθη της και αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά της Ρώμης.

Στο ντεμπούτο της, μπορεί να βρήκε τις λύσεις για να υπερκεράσει το εμπόδιο της Πολόνα Χέρσογκ στα τρία σετ, όμως την Τετάρτη δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και κόντρα στην θαυματουργή Αμερικανίδα, που συνεχίζει την εξαιρετική πορεία της στο Foro Italico.

Μετά από μια ώρα και 47 λεπτά αγώνα, η Γκοφ επικράτησε με 6-1, 1-6, 6-1 και περιμένει στη φάση των «16», μια εκ των Αρίνα Σαμπαλένκα και Σάρα Σορίμπες Τόρμο.

Who ordered the breadsticks? 🥖

🇺🇸 @CocoGauff wins another rollercoaster contest to knock out Sakkari, 6-1, 1-6, 6-1!#IBI21 pic.twitter.com/a6sZJmMSVY

