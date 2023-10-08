Κλήσεις για τις προπονήσεις των Μικτών ΕΠΣΘ

Τη Δευτέρα 9/10/2022 στο Βασδέκειο θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις-δοκιμές των Μικτών ομάδων της ΕΠΣΘ.
-Για την Κ14 ώρα προσέλευσης 17:45, ώρα έναρξης 18:00
-Για την Κ16 ώρα προσέλευσης 19:00, ώρα έναρξης 19:15
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ο ποδοσφαιριστής οφείλει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο Μικτών ομάδων κ. ΔΑΛΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ (6932387407) ή με τον προπονητή ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (6973557023).
Από τον Ενωσιακό προπονητή των Μικτών ομάδων κ. Γιώργο Καλιακούδα καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Κ14 (2010)
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΡΑΛΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΤΑΓΚΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΕΛΟ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ (Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΚΑΨΑΛΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΚΥΡΚΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΝΤΙΜΠΕΛΙ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΓΚΡΕΤΣΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΛΕΡΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΓΙΑΧΤΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΧΑΣΑΠΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΠΟΡΤΟΦΕΡΙ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΡΟΜΠΟΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΝΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΦΛΙΤΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΑΝΔΡΕΟΥ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
Κ16 (2008)
ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
ΔΙΧΤΑΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΜ)
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ)
ΧΑΤΖΕΛΑΣ (Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ)
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
ΑΛΙΑΙ (Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ)
ΜΑΚΑΚΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΡΣΕΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΑΡΑΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΚΟΥΡΤΣΕΣΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΣΑΒΒΙΔΗΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ)
ΒΑΪΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΡΑΪΟΣ Λ. (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΡΑΪΟΣ Γ. (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΚΡΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΕΜΠΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΔΑΓΓΟΥΛΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΕΤΣΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)