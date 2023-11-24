Οι ορισμοί των διαιτητών στους αγώνες της ΕΠΣΘ

Η Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους ορισμούς των Διαιτητών για τα ματς της ΕΠΣΘ το Σαββατοκύριακο. Για την Α’ ΕΠΣΘ γίνεται η 9η αγωνιστική, ενώ για τη Β’ και Γ’ Τοπική η 6η αγωνιστική.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Α’ ΕΠΣΘ/9η αγωνιστική
Σάββατο 25/11
15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ
Κυριακή 26/11
12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ, Α.Ο. ΣΚΙΑΘΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΘΑΝΟΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
15:00 ΣΟΥΡΠΗΣ, ΑΙΑΣ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΘΗΣΕΑΣ
ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΚΑΡΒΟΥΝΗ
15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΠΥΡΑΣΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ
ΡΙΖΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ, ΓΕΡΜΑΝΗΣ
15:00 ΑΕΡΙΝΟΥ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ
ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΣΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11
19:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.Ι.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.
Θα υπάρχει νέος ορισμός
Β’ ΕΠΣΘ/6η αγωνιστική
Σάββατο 25/11
15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΣΑΚΚΑΣ Δ.
15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΗΣ, ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ
15:00 OLIMPICO, ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΔΑΦΝΗ
ΚΟΥΣΤΑΣ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ
15:00 ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ, Α.Ε. 2002-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Κυριακή 26/11
11:00 ΛΕΧΩΝΙΩΝ, Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ-ΑΠΟΒ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΗΣ, ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ
11:30 ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ, ΜΑΝΤΕΒΑΣ
18:30 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γ’ ΕΠΣΘ/6η αγωνιστική
Σάββατο 25/11
15:00 «Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ», ΝΙΚΗ Β. Β’-ΤΟΞΟΤΗΣ Β’
ΚΙΤΤΟΣ, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ
19:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ ΘΗΣΕΑΣ Β’-ΣΚΙΑΘΟΣ Β’
ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π.
Κυριακή 26/11
11:00, ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ Δ., ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.
11:00, ΕΤΒΑ ΠΗΛΕΑΣ-ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
ΚΑΤΣΙΦΟΣ, ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π.
15:00 ΧΛΟΗΣ, ΧΛΟΗ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΚΑΤΣΙΦΟΣ
18:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, ΙΑΣΩΝ Α.Μ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0-3 ά.α.
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.