Οι ορισμοί των διαιτητών στους αγώνες της ΕΠΣΘ

Στο Ηρακλής Βόλου-Ελευθεριακός ο Δ. Σακκάς
Το Σαββατοκύριακο 25-26 Νοεμβρίου και στις τρεις τοπικές κατηγορίες
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Η Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους ορισμούς των Διαιτητών για τα ματς της ΕΠΣΘ το Σαββατοκύριακο. Για την Α’ ΕΠΣΘ γίνεται η 9η αγωνιστική, ενώ για τη Β’ και Γ’ Τοπική η 6η αγωνιστική.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Α’ ΕΠΣΘ/9η αγωνιστική

Σάββατο 25/11

15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ

Κυριακή 26/11

12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ, Α.Ο. ΣΚΙΑΘΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΘΑΝΟΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

15:00 ΣΟΥΡΠΗΣ, ΑΙΑΣ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ

15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΘΗΣΕΑΣ

ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΚΑΡΒΟΥΝΗ

15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΠΥΡΑΣΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ
ΡΙΖΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ, ΓΕΡΜΑΝΗΣ

15:00 ΑΕΡΙΝΟΥ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ

ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΣΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11

19:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.Ι.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.

Θα υπάρχει νέος ορισμός

Β’ ΕΠΣΘ/6η αγωνιστική

Σάββατο 25/11

15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ

ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΣΑΚΚΑΣ Δ.

15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΦΩΤΙΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΗΣ, ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ

15:00 OLIMPICO, ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΔΑΦΝΗ

ΚΟΥΣΤΑΣ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ

15:00 ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ, Α.Ε. 2002-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Κυριακή 26/11

11:00 ΛΕΧΩΝΙΩΝ, Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ-ΑΠΟΒ

ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΗΣ, ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ

11:30 ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ, ΜΑΝΤΕΒΑΣ

18:30 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γ’ ΕΠΣΘ/6η αγωνιστική

Σάββατο 25/11

15:00 «Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ», ΝΙΚΗ Β. Β’-ΤΟΞΟΤΗΣ Β’

ΚΙΤΤΟΣ, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ

19:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ ΘΗΣΕΑΣ Β’-ΣΚΙΑΘΟΣ Β’

ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π.

Κυριακή 26/11

11:00, ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ

ΣΑΚΚΑΣ Δ., ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.

11:00, ΕΤΒΑ ΠΗΛΕΑΣ-ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΚΑΤΣΙΦΟΣ, ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π.

15:00 ΧΛΟΗΣ, ΧΛΟΗ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΚΑΤΣΙΦΟΣ

18:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, ΙΑΣΩΝ Α.Μ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0-3 ά.α.

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

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