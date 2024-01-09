Πρεμιέρα με Καρδίτσα για τις Μικτές ΕΠΣΘ την Τετάρτη

Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις από τον προπονητή Γιώργο Καλλιακούδα
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Την Τετάρτη 10/1/2024 οι Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Θεσσαλίας αγωνίζονται για την 1η αγωνιστική του 6ου Ομίλου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων 2023-2024. Ο πρώτος αντίπαλος είναι οι Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Καρδίτσας.

Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο Αθλητικό Κέντρο ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ. Η Κ14 αγωνίζεται στις 12:00 και η Κ16 στις 15:00.

Από τον Ενωσιακό προπονητή των Μικτών ομάδων, κ. Γιώργο Καλλιακούδα, καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:

Κ14 (ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 10:30)

  1. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  2. ΤΣΙΤΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  3. ΤΖΕΛΟ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
  4. ΝΤΙΜΠΕΛΙ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
  5. ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  7. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
  8. ΠΟΡΤΟΦΕΡΙ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
  9. ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  10. ΡΟΜΠΟΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  11. ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  12. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  13. ΦΛΙΤΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  14. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  15. ΑΝΔΡΕΟΥ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  16. ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  17. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  18. ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  19. ΠΑΤΡΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  20. ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)

Κ16 (ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 13:00)

  1. ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
  2. ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  3. ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  4. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ)
  5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ.)
  6. ΚΟΥΡΤΣΕΣΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  7. ΣΑΒΒΙΔΗΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ)
  8. ΒΑΪΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  9. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  10. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  11. ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  12. ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
  13. ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
  14. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
  15. ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
  16. ΤΑΣΣΙΟΣ (ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ)
  17. ΜΠΟΛΛΑΣ (ΔΑΦΝΗ)
  18. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΙΑΣ (ΙΑΣΩΝ Α.Μ.)
  19. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ (ΙΑΣΩΝ Α.Μ.)
  20. ΔΑΓΓΟΥΛΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ)
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