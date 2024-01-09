Πρεμιέρα με Καρδίτσα για τις Μικτές ΕΠΣΘ την Τετάρτη

Την Τετάρτη 10/1/2024 οι Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Θεσσαλίας αγωνίζονται για την 1η αγωνιστική του 6ου Ομίλου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων 2023-2024. Ο πρώτος αντίπαλος είναι οι Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Καρδίτσας.
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο Αθλητικό Κέντρο ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ. Η Κ14 αγωνίζεται στις 12:00 και η Κ16 στις 15:00.
Από τον Ενωσιακό προπονητή των Μικτών ομάδων, κ. Γιώργο Καλλιακούδα, καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Κ14 (ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 10:30)
- ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΤΣΙΤΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΤΖΕΛΟ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
- ΝΤΙΜΠΕΛΙ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
- ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΠΟΡΤΟΦΕΡΙ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΡΟΜΠΟΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΦΛΙΤΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΑΝΔΡΕΟΥ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΠΑΤΡΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
Κ16 (ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 13:00)
- ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
- ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ)
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ.)
- ΚΟΥΡΤΣΕΣΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ)
- ΒΑΪΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
- ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
- ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
- ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΤΑΣΣΙΟΣ (ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ)
- ΜΠΟΛΛΑΣ (ΔΑΦΝΗ)
- ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΙΑΣ (ΙΑΣΩΝ Α.Μ.)
- ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ (ΙΑΣΩΝ Α.Μ.)
- ΔΑΓΓΟΥΛΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ)
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