Το πρόγραμμα της ΕΠΣΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο

H ΕΠΣΘ ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τους αγώνες του προσεχούς Σαββατοκύριακου στις τρεις τοπικές κατηγορίες.
Σίγουρα το ματς που δεσπόζει είναι στο Π. Μαγουλάς στο Σάββατο 3/12 στις 15.00 ανάμεσα σε Αγία Αννα και Ολυμπιακό Βόλου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α’ ΕΠΣΘ (10η)
Σάββατο 2/12
15:00 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.
15:00 ΣΕΣΚΛΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
15:30 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΘΗΣΕΑΣ-ΠΥΡΑΣΟΣ
19:30 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ
Κυριακή 3/12
11:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, ΤΟΞΟΤΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.Ι.
15:00 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΙΑΣ
Β’ ΕΠΣΘ (7η)
Σάββατο 2/12
15:00 ΠΤΕΛΕΟΥ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ
15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ.
18:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ., ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ-Α.Ε. 2002
19:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΔΑΦΝΗ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Κυριακή 3/12
11:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
15:00 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ
19:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, Α.ΠΟ.Β-ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
Γ’ ΕΠΣΘ (7η)
Σάββατο 2/12
15:00 ΑΪΔΙΝΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.
15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΛΟΗ
11:00 ΕΤΒΑ, ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ-ΠΗΛΕΑΣ
Κυριακή 3/12
11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΙΑΣΩΝ ΑΜ
11:00 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΗ Β. Β’-ΘΗΣΕΑΣ Β’
12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΣ Β’-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.
ΤΟΞΟΤΗΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ 3-0 ά.α.