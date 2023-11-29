Το πρόγραμμα της ΕΠΣΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο

Κορέτα και Κυρίτσης θα βρεθούν αντίπαλοι στο Π. Μαγουλάς το Σάββατο 3/12
Στο Π. Μαγουλάς το Σάββατο 3/12 το Αγία Αννα-Ολυμπιακός Βόλου
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H ΕΠΣΘ ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τους αγώνες του προσεχούς Σαββατοκύριακου στις τρεις τοπικές κατηγορίες.

Σίγουρα το ματς που δεσπόζει είναι στο Π. Μαγουλάς στο Σάββατο 3/12 στις 15.00 ανάμεσα σε Αγία Αννα και Ολυμπιακό Βόλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α’ ΕΠΣΘ (10η)

Σάββατο 2/12

15:00 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.

15:00 ΣΕΣΚΛΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

15:30 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΘΗΣΕΑΣ-ΠΥΡΑΣΟΣ

19:30 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ

Κυριακή 3/12

11:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, ΤΟΞΟΤΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.Ι.

15:00 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΙΑΣ

Β’ ΕΠΣΘ (7η)

Σάββατο 2/12

15:00 ΠΤΕΛΕΟΥ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ

15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ.

18:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ., ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ-Α.Ε. 2002

19:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΔΑΦΝΗ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Κυριακή 3/12

11:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ

15:00 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ

19:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, Α.ΠΟ.Β-ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

Γ’ ΕΠΣΘ (7η)

Σάββατο 2/12

15:00 ΑΪΔΙΝΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.

15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΛΟΗ

11:00 ΕΤΒΑ, ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ-ΠΗΛΕΑΣ

Κυριακή 3/12

11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΙΑΣΩΝ ΑΜ

11:00 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΗ Β. Β’-ΘΗΣΕΑΣ Β’

12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΣ Β’-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.

ΤΟΞΟΤΗΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ 3-0 ά.α.

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