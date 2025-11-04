Ανδρουλάκης: «Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ, που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ»

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Και συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέληξε στη δήλωσή του: «Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους».
