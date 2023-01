Ο σύντροφος της Βολιώτισσας Ελένης Χαμπέρη έσβησε τις φήμες για ειδύλλιο με Πρίαμο

2 Shares Share Tweet

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα τελευταία 24ωρα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ένα νέο ειδύλλιο έχει αναπτυχθεί στο Survivor All Star και συγκεκριμένα στις παραλίες του Άγιου Δομίνικου. Τα δύο πρόσωπα που φέρονται να έχουν έρθει πολύ κοντά είναι ο Μάριος Πρίαμος και η Ελένη Χαμπέρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Πρωινό μας» ο 36χρονος παίκτης του reality επιβίωσης είχε τρυφερά τετ-α-τετ με την personal trainer με τους δυο τους να απομονώνονται off camera σε δάσος, με στόχο να συζητήσουν το μέλλον τους στο παιχνίδι.

«Βρέθηκαν στο δάσος οι δυο τους για να συζητήσουν τι πλάνα έχουν. Δεν καταγράφηκε ούτε αυτή η σκηνή σε κάμερα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι αρχίζουν να έρχονται πιο κοντά», ανέφερε το «Πρωινό μας».

Στη σημερινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά προβλήθηκε αποκλειστικό ρεπορτάζ που αναφέρει πως στα επόμενα επεισόδια του Survivor All Star o Γιώργος Λιανός θα επιβεβαιώσει τις συναντήσεις Πρίαμου-Χαμπέρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο παρουσιαστής θα κάνει παρατήρηση στους 2 παίκτες τονίζοντάς τους πως δεν επιτρέπεται να συναντιούνται κρυφά στη ζούγκλα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως πριν βιαστούμε να σχηματίσουμε εντυπώσεις καλό θα ήταν να αναλογιστούμε πως ίσως πρόκειται για επικοινωνιακό trick της παραγωγής, η οποία θέλει να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης.

Η Ελένη Χαμπέρη ζει τον απόλυτο έρωτα στο πλευρό του Αλέξανδρου Αναστασίου

H Ελένη Χαμπέρη συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο περσινό κύκλο του Survivor, όπου διαγωνιζόταν με την ομάδα των Μαχητών. Την περίοδο που βρισκόταν στο reality επιβίωσης ήταν σε σχέση, ωστόσο λίγο καιρό μετά την αποχώρησή της από το reality και την επιστροφή της στην Ελλάδα, είχε αποκαλύψει τον χωρισμό της από τον τότε σύντροφό της.

«Ισχύει ότι χώρισα και ο λόγος δεν ήταν το Survivor, αλλά σίγουρα μπορεί να επηρεάζει κι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μέσα το παιχνίδι λίγο σε αλλάζει. Είχαμε τον χρόνο να σκεφτούμε, να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να δούμε λίγο πώς ήταν πριν η ζωή μας», είχε δηλώσει η 28χρονη.

Ένα χρόνο μετά την συμμετοχή της στο Survivor η νεαρή αθλήτρια είναι ξανά ερωτευμένη και έχει αφήσει το άλλο της μισό στην Ελλάδα. Η γνωστή γυμνάστρια βρίσκεται σε σχέση με τον γοητευτικό Αλέξανδρο Αναστασίου ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό Βόλου και έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η τρυφερή ανάρτηση του συντρόφου της

Πριν λίγες ώρες ο σύντροφος της γυμνάστριας έκανε μια πολύ γλυκιά ανάρτηση στο προφίλ του, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία με το κορίτσι του. Όσο η Ελένη Χαμπέρη παραμένει στον Άγιο Δομίνικο ο αγαπημένος της δεν σταματά να μοιράζεται κοινά τους στιγμιότυπα, δηλώνοντας περήφανος για εκείνη.

«Missing you is my hobby, Caring for you is my job, Making you happy is my duty and Loving you is my life…❤️🪬🙏», έγραψε κάτω από την ανάρτησή του ο σύντροφος της Ελένης Χαμπέρη.