0 SHARES Share Tweet

Σύσκεψη στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής για αξιολόγηση της κατάστασης και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν, σχετικά και με τις έρευνες σε Μιτσερό και Ξυλιάτο για την ανεύρεση των εναπομεινάντων θυμάτων του 35χρονου ίλαρχου στην Κύπρο.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι Διευθυντής της Πυροσβεστικής, Μάρκος Τράγκολας, ο νέος Υπαρχηγός της Αστυνομίας, μέλη του ΤΑΕ, αλλά και ο χειριστής του συστήματος Σόναρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη έγινε ανασκόπηση των μέχρι στιγμής ερευνών και αποτελεσμάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν κανονικά δίχως όμως αποτέλεσμα.

Όσον αφορά το Σχέδιο Γ και ενδεχόμενη χρήση «ραντάρ», οι Αρχές ζήτησαν επιπρόσθετες πληροφορίες από το εξωτερικό και εξετάζεται κατά πόσο χρειάζεται ή όχι. Παράλληλα, αναμένεται ανάλυση δεδομένων.

Υπενθυμίζεται πως σε δηλώσεις του πριν από μερικές μέρες, ο κ. Τράγκολας είχε αναφέρει πως σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός με τη χρήση του σόναρ και της ρομποτικής κάμερας, της τρίτης βαλίτσας στην Κόκκινη Λίμνη, τότε υπάρχει «σχέδιο Γ» και ακούει στο όνομα «ραντάρ».

Καταδύθηκε ο δύτης αλλά χωρίς αποτέλεσμα

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα για 27η ημέρα χωρίς όμως αποτέλεσμα, με στόχο τον εντοπισμό των σορών των θυμάτων του Ορέστη, τόσο στην Κόκκινη Λίμνη στο Μιτσερό, όσο και στην Λίμνη Μεμί στο Ξυλιάτο.

Από το πρωί, στην Κόκκινη Λίμνη σηματοδοτήθηκαν τέσσερα σημεία, ενώ τοποθετήθηκε και σχοινί που διαχώριζε τη λίμνη. Στα σημεία αυτά επικεντρώθηκαν οι έρευνες, ενώ καταδύθηκε και δύτης, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί το οτιδήποτε.

Στάσιμες έμειναν οι έρευνες και στη λίμνη Μεμί στον Ξυλιάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη εντοπίστηκε και ανασύρθηκε εσώρουχο από τη Λίμνη, το οποίο δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να συνδέεται με την υπόθεση.

Με χτύπημα στο κεφάλι επήλθε ο θάνατος της Νεπαλέζας

Άλλαξε τον τρόπο που σκότωνε τα θύματά του πέρσι ο 35χρονος Νίκος Μεταξάς, αφού σύμφωνα με τη νεκροψία επί της σορού της 30χρονης από το Νεπάλ, ο θάνατός της προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από κτύπημα στο κεφάλι και όχι στραγγαλισμό όπως στα άλλα θύματα που βρέθηκαν. Οι ανθρωπολόγοι μαζί με τους ιατροδικαστές, που διενεργούν τη νεκροτομή επί της σορού, βρήκαν ενδείξεις κτυπήματος στο κεφάλι της, γεγονός το οποίο θα επιβεβαιώσουν και οι εργαστηριακές αναλύσεις.

Πολυεπίπεδες έρευνες για τον “Ορέστη”

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης υπάρχει μεγάλη ροή πληροφοριών από πολίτες οι οποίες αξιολογούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες.

Τόνισε ακόμη πως το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζει την ανάλυση των ηλεκτρονικών δεδομένων ενώ οι ανακριτές της υπόθεσης βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος κατά συρροή δολοφόνος, έχει μέχρι στιγμής ομολογήσει τη δολοφονία πέντε γυναικών και δύο παιδιών.

NATIVE ADVERTISING

Εσύ τι θα φας σήμερα;

5 τροφές που σου προτείνουμε για να αποκτήσεις την τόνωση που επιθυμείς! See more

Sponsored by

Πηγή:

philenews