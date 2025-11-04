Το 54%-60% των ατυχημάτων συμβαίνει σε ακτίνα 2,5-5 χλμ. από το σπίτι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τι δείχνει έρευνα

Το 54% των ατυχημάτων με αυτοκίνητο και το 60% με μηχανή συμβαίνουν σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από το σπίτι, δείχνουν τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας Hellas Dirict. Ειδικότερα, 4 στα 10 τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητο γίνονται σε απόσταση μόλις 2,5 χιλιομέτρων από το σπίτι. Αντίθετα, σε αποστάσεις πάνω από 50 χιλιόμετρα, καταγράφηκε το 13% των ατυχημάτων στον δρόμο.

Στις μηχανές, το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων κοντά στο σπίτι είναι μεγαλύτερο. Περισσότερα από τέσσερα στα δέκα ατυχήματα γίνονται σε απόσταση έως 2,5 χιλιομέτρων από το σπίτι του οδηγού και σχεδόν έξι στα δέκα συμβαίνουν σε απόσταση έως 5 χιλιομέτρων.

Η αιτία αποδίδεται στο γεγονός ότι όταν ένας οδηγός πραγματοποιεί καθημερινά μια διαδρομή, τότε νιώθει ότι την ξέρει καλά. Ξέρει κάθε κακοτεχνία του οδοστρώματος, γνωρίζει που υπάρχουν τα σήματα του ΚΟΚ, τα σχολεία, τις διαβάσεις. Έτσι η διαδρομή είναι οικεία, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χαλαρώνει και να αυξάνονται οι πιθανότητες ατυχήματος.

Τα στοιχεία από τα ατυχήματα δείχνουν πως τα περισσότερα πρόκειται για συμβάντα με υλικές ζημιές. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε αυτή την περίπτωση την πληρώνουν σε μεγάλο ποσοστό, αφού το 37,3% των αυτοκινήτων και το 34,4% των μηχανών εμπλέκονται σε ένα ατύχημα ενώ είναι παρκαρισμένα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τις βασικές αιτίες σύγκρουσης στα αυτοκίνητα αποτελεί η έλλειψη τήρησης αποστάσεων, ενώ για τις μηχανές είναι η αναστροφή.