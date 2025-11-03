Εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών β’ περιόδου 2025

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνει ότι προκηρύσσονται εξετάσεις Β’ Περιόδου 2025 για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη. Οι εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (Κορωνίου και Νέγρη, Πεδίο του Άρεως, Νεάπολη Βόλου) την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 08:00.

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψήφιων ραδιοερασιτεχνών θα γίνει μέσω του https://radioerasitexnes.gov.gr, και λήγει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13:00. Η εξέταση θα γίνει με τη χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αρίθ. 38200/1136/11‐08‐2011 (ΦΕΚ 1969/Β/2011) απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.

Οι υποψήφιοι για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην επιτροπή την αστυνομική τους ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης ή το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριό τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Επικοινωνιών της Υπηρεσίας καθημερινά, στο τηλέφωνο 24213 55534