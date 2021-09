Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας: Δωρεάν self test και ποιοι τα δικαιούνται έως τις 6 Σεπτεμβρίου

1 Shares Share Tweet

Συνεχίζεται η δωρεάν διάθεση των self tests και από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας, ο οποίος ενημερώνει πόσα tests θα παρέχονται αλλά και ποιοι τα δικαιούνται. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται οι φαρμακοποιοί μπορούν να παρέχουν δύο self test ανά ΑΜΚΑ αντί για τέσσερα που έδιναν το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα από την Δευτέρα 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, θα διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία 2 self tests στις παρακάτω ομάδες πολιτών:

– Μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

– Μη εμβολιασμένα άτομα, ηλικίας 5-17 ετών (η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα με τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου παιδιού)

– Μη εμβολιασμένα άτομα 18-30 ετών, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ