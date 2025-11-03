Γιώργος Ζαφείρης: «Όχι στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Θέση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια και στη Μαγνησία, λαμβάνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας κ. Γιώργος Ζαφείρης, υποστηρίζοντας σε δήλωσή του ότι «ο αιφνιδιαστικός «ξαφνικός θάνατος» των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, ανά την Ελλάδα και ειδικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δείχνει πόσο αμείλικτες είναι οι αλλαγές στην αγορά, από τις οποίες είναι εκ των προτέρων βέβαιο ότι θα επηρεαστούν όλοι οι πολίτες και όλες οι επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απολύτως αναγκαίο η εξυπηρέτηση να φτάνει ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και να μην αισθάνεται κανείς αποκλεισμένος, ειδικά ευάλωτες κατηγορίες πολιτών όπως ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι και επαγγελματίες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εναλλακτικά σημεία εξυπηρέτησης. «Το κράτος πρέπει να είναι κοντά στην περιφέρεια», σημειώνει ο κ. Ζαφείρης λέγοντας ότι «ένα μεγάλο «Όχι» στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων, ειδικά σε περιοχές της περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως το Πήλιο και τα νησιά μας οι Σποράδες και η Σκύρος, καθώς οι περιοχές αυτές διαθέτουν αυξημένες ανάγκες λόγω της τουριστικής κίνησης και της γεωγραφικής διασποράς των οικισμών. Πρέπει το κράτος να ανακαλέσει την απόφαση αυτή που αντί του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης επιλέγει τη διάλυση και το κλείσιμο».

Ο κ. Ζαφείρης με νέα του ανακοίνωση, μετά και το πισωγύρισμα στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων, χαιρέτησε την απόφαση της κυβέρνησης, όπως είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την ελπίδα του η απόφαση αυτή να διατηρήσει ανοιχτά τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ να είναι οριστική.