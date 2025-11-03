Γιορτή Φυρικιού στη Βυζίτσα

Ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Βυζίτσας «Εσπερίδες» διοργανώνει τη Γιορτή Φυρικιού, με σκοπό την ανάδειξη παρασκευής εδεσμάτων με βάση το Πηλειορείτικο Φυρίκι. Η γιορτή θα διεξαχθεί στην αυλή του συνεταιρισμού την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 12:00μ.μ..
Πρόγραμμα εκδήλωσης
Σύντομος χαιρετισμός επισήμων
Διαγωνισμός καλύτερης μηλόπιτας
Μπουφές με πηλειορείτικα εδέσματα με την παρουσία του γνωστού chef Νικόλαου Κλείτσου
Την εκδήλωση θα ζωντανέψει το βολιώτικο μουσικό σχήμα με τον Αποστόλη Μελαχροινάκη και την ομάδα του
