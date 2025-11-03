Πολιτιστική, οικονομική και τουριστική συνεργασία της Μαγνησίας με τη Γερμανία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας με τον Επίτιμο πρόξενο της Γερμανίας

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων συναντήθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης κ. Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου με τον Επίτιμο Πρόξενο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη Θεσσαλία, κ. Γεώργιο Παπαρρίζο και ομάδα προσώπων που αποτελούσαν την Γερμανική αποστολή, με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής, οικονομικής και τουριστικής συνεργασίας.

Στη συνάντηση παρούσα ήταν η αντιδήμαρχος Βόλου, αρμόδια για θέματα Πολιτισμού κ. Έλενα Αντωνοπούλου.

Η Γερμανική αποστολή αποτελούνταν από:

Στέφαν Φέρστερ (Stefan Förster), Συντονιστή Πολιτικής Κινηματογράφου και ΜΜΕ στην Καγκελαρία της Γερουσίας του Βερολίνου

Κρίστιαν Γκόινι (Christian Goiny), Βουλευτή του Κοινοβουλίου του Βερολίνου και εκπρόσωπο του οργανισμού Octopus Garden

Σαμπρίνα Χάουσμαν (Sabrina Hausmann), Βουλευτή του Κοινοβουλίου του Βερολίνου

Νικολέτα Χοντρέα (Nicoleta Hoadrea), Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

Μάριο Χούστεν (Mario Husten), Εκπρόσωπο του Berlin WorX

Γιοχάνες Λεντς-Χάβλιτσεκ (Johannes Lenz-Hawliczek), Εκπρόσωπο του Octopus Garden

Παναγιώτη Μάτλη (Panagiotis Matlis), Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

Κώστα Πρίμπα (Kostas Primbas), Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

Άννα Ράμσκογκλερ-Βιτ (Anna Ramskogler-Witt), Εκπρόσωπο του οργανισμού Doxumentale

Μάρκο Σιγελάκη (Markos Sigelakis), Επαγγελματία στον χώρο της εστίασης

Σάσα Σπακ (Sasha Spak), Εκπρόσωπο της Εταιρείας Μπαλέτου του Βερολίνου (Berlin Ballet Company)

Γεύση Σταματιάδου (Jefsi Stamatiadou), Μεταφράστρια, εκπρόσωπο του Octopus Garden

Μαρί φον ντερ Χάιντ (Marie von der Heydt), Εκπρόσωπο του Musicboard Berlin



Η Αντιπεριφερειάρχης καλωσόρισε τα μέλη της αποστολής, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της παρουσίας τους για την προοπτική ευρύτατης συνεργασίας σε όλες τις δράσεις της περιοχής. Επεσήμανε ιδιαίτερα ότι ο νομός Μαγνησίας και τα νησιά των Σποράδων, με τη φυσική τους ομορφιά, τη γεωγραφική τους θέση, τις υποδομές τους όπως τα δυο αεροδρόμια, το λιμάνι και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελούν έναν σημαντικό πόλο έλξης για επενδύσεις στον τουρισμό και για δραστηριότητες στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Παρουσίασε στα μέλη της Γερμανικής αποστολής αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα της Μαγνησίας, τις βιομηχανικές και τουριστικές δυνατότητες, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης μέσω καινοτόμων δράσεων. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές και πλημμύρες του 2023) και στις εντατικές προσπάθειες προσωρινών αποκαταστάσεων που καταβλήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους της περιοχής. Μέσω της διαδικασίας κρατικής αρωγής, εργάστηκαν επιτροπές αποτελούμενες από Υπαλλήλους της ΠΕ , για να διαβιβαστούν τα στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείο και να αποζημιωθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό αγρότες και επιχειρήσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Υποδομών η μόνιμη αποκατάσταση των δρόμων και των γεφυρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές διακρατικής συνεργασίας σε τομείς όπως:

• ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και οι βιομηχανικές επενδύσεις,

• η κινηματογραφική και μουσική παραγωγή,

• η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης,

• και η ενίσχυση του τουριστικού και εκπαιδευτικού δικτύου μεταξύ Μαγνησίας και Βερολίνου.



Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με κοινή βούληση για περαιτέρω επαφές και συνεργασίες, που θα συμβάλουν στην πολιτιστική και οικονομική σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας – Γερμανίας.