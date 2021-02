Αρνήθηκε να φύγει από το πλευρό της συζύγου του, που έπασχε από κορωνοϊό, και πέθανε από Covid-19

Ένας άντρας από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ παρέμεινε στο πλευρό της συζύγου του που έπασχε από κορονοϊό και κατέληξε προσφάτως από τη νόσο.

Ο 77χρονος Jimmy Smallwood δεν σκόπευε να αφήσει την αρρώστια να τον κρατήσει μακριά από τη γυναίκα του, Mary. Εκείνη διαγνώστηκε θετική μετά τη χριστουγεννιάτικη μάζωξη της οικογένειας, όταν τουλάχιστον 16 συγγενείς κόλλησαν κορονοϊό.

Η κόρη του ζευγαριού, LaDonna, τον παρακαλούσε να μείνει για μερικές μέρες στο σπίτι της, μερικά τετράγωνα μακριά από το σπίτι του. Το ίδιο του είπε και ο γιατρός του, καθώς είχε υποκείμενα νοσήματα.

