Έφερε στον κόσμο το παιδί του άντρα της 15 μήνες μετά τον θάνατό του

Δεκαπέντε μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της έφερε στον κόσμο το παιδί τους και η γυναίκα εξηγεί πως το γεγονός αυτό της έχει προσφέρει «απίστευτη παρηγοριά».

Η 36χρονη Τζούλι Ουίλσον από το Κλίβελαντ του Οχάιο αποφάσισε πως ήταν έτοιμη να γίνει μητέρα ακόμη και μετά τον θάνατο του άντρα της Τράβις σε ηλικία 45 ετών, τον Φεβρουάριο του 2019, χρησιμοποιώντας κατεψυγμένα έμβρυα γονιμοποιημένα από το σπέρμα του.

Η μητέρα σήμερα του 8 μηνών Λόγκαν λέει, σύμφωνα με τη Daily Mail: «Μετά τον πόνο και την καταστροφή που έφερε ο χαμός του Τράβις, είναι απίστευτο ότι 15 μήνες μετά έχω ένα μικρό κομμάτι του πίσω στην αγκαλιά μου και πάλι.

Είναι απίστευτο. Ήταν ο καλύτερος φίλος μου και πάντα θέλαμε παιδιά. Στεναχωριέμαι τόσο που τα έχασε όλα αυτά, αλλά τον βλέπω στον Λόγκαν κάθε μέρα που περνά».

