Κομμωτής γλίστρησε και το ψαλίδι καρφώθηκε στο σώμα του

Ένας κομμωτής από τη Βοστόνη μαχαιρώθηκε κατά λάθος σε ένα «φριχτό ατύχημα» και γλίτωσε τη ζωή του στο τσακ.

Μιλώντας από το γενικό νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, ο 29χρονος Steve Silva λέει πως το ατύχημα «έγινε γρήγορα» μέσα στο κομμωτήριο της Βοστόνης, την ώρα που κούρευε έναν πελάτη.

«Γλίστρησα και έπεσα» είπε στη New York Post, «είχα το ψαλίδι στα δάχτυλα». Όταν έπεσε, «ένιωσα κάτι παράξενο. Κοίταξα κάτω και είδα αίμα να αναβλύζει σαν σιντριβάνι. Κοίταξα τον πελάτη μου και είπα ‘‘νομίζω ότι μαχαιρώθηκα’’».

