«Ο σύζυγός μου και εγώ κάναμε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο»

Την απόφασή της να κάνει κάθε μέρα σεξ με τον σύζυγό της καθώς και τα… αποτελέσματα περιγράφει η συγγραφέας Μπρίτανι Γκίμπονς στο βιβλίο της ονόματι Fat Girl Walking: Sex, Food, Love, and Being Comfortable in Your Skin … Every Inch of It .

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μπρίτανι μητέρα τριών παιδιών, συνειδητοποίησε πως είχε βάλει αρκετά κιλά και ένιωθε άσχημα με το σώμα της, με αποτέλεσμα να περιορίσει πολύ τις ερωτικές επαφές με τον σύζυγό της.

Διαβάστε την προσωπική της εμπειρία για το τι άλλαξε αφού έκανε περίπου 365 φορές σεξ σε ένα χρόνο.

«Για να απαντήσω στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που μου έχουν κάνει από τότε που είπα ότι κάνω σεξ κάθε μέρα: Όχι, δεν ήταν με 365 άνδρες. Ήταν με έναν, τον άντρα μου. Ναι, ακόμα και όταν είχα περίοδο. Και τελικά, όχι, δεν το έκανα για να σώσω τον γάμο μου. Το έκανα για να σώσω τον εαυτό μου, η επίδραση που είχε στον γάμο μου ήταν απλώς ένα προνόμιο.

Λίγο μετά την απόκτηση του τρίτου μου παιδιού, θυμάμαι ότι βγήκα από το ντους, έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και αναρωτιόμουν: «Ποιος άφησε τη μαμά μου να μπει εδώ;». Από εκείνο το σημείο και μετά, δεν άφηνα τον εαυτό μου να είναι γυμνός. Κρατούσα τα φώτα κλειστά κατά τη διάρκεια του σεξ, και περίμενα τον άντρα μου να φύγει από την κρεβατοκάμαρα πριν βγω από το ντους για να ντυθώ.

Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η κατάσταση άρχισε να με ανησυχεί. Ήξερε πια ο σύζυγός μου, ο Άντι, πώς έμοιαζε γυμνή; Θα μπορούσε να ζωγραφίσει μια γυμνή φωτογραφία μου που δεν είχε επίσης ένα τεράστιο πάπλωμα πάνω από το σώμα μου ή μια ραφή Spanx να τρέχει κάθετα στο στομάχι μου;

Μου ήρθε η ιδέα να κάνω σεξ για ένα χρόνο αφού μίλησα με μια φίλη που έκανε ακριβώς αυτό, κάθε βράδυ με τον σύζυγό της.

«Είναι κάτι που κάνουμε», μου είπε κατηγορηματικά.

Εκείνη και ο σύζυγός της έκαναν σεξ κάθε μέρα από τότε που είχαν παντρευτεί και ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα, ξεκαρδιστικά και δυνατά ζευγάρια που είχα γνωρίσει.

Το να κάνω σεξ κάθε μέρα για ένα χρόνο φαινόταν ενοχλητικό, αλλά και ένας ενδιαφέρων τρόπος να αναγκάσω τον εαυτό μου να αντιμετωπίζει το σώμα μου κάθε μέρα. Τελικά, τα καλύμματα θα έπρεπε να φύγουν και τα φώτα θα έπρεπε να παραμείνουν αναμμένα.

Για έναν ολόκληρο χρόνο, εκτός από τις μέρες που ταξίδευε ο Άντι ή είχαμε γρίπη, κάναμε σεξ.

Πώς ξεκίνησε

Δεν ήταν ότι το σεξ ήταν μια αγγαρεία που φοβόμουν, αλλά το να αφιερώνω χρόνο από τη μέρα μου για να το κάνω ένιωθα ότι ήταν αδύνατον.

Ξεκίνησε σκληρά. Έπρεπε να κάνω σεξ πριν κοιμηθώ. Ως μαμά τριών παιδιών που δουλεύω από το σπίτι, η σκέψη και μόνο με κούραζε. Δεν ήταν ότι το σεξ ήταν μια αγγαρεία που φοβόμουν, αλλά το να αφιερώνω χρόνο από τη μέρα μου για να το κάνω ήταν αδύνατο και εξαντλητικό. Ήθελα απλώς να ξαπλώνω στο κρεβάτι, να βλέπω τηλεόραση, να τρώω δημητριακά και να μην με αγγίζει κανείς.

Καθώς περνούσαν οι μήνες

Αλλά καθώς περνούσαν οι μήνες, άρχισα να το περιμένω με ανυπομονησία. Το σεξ γέννησε περισσότερο σεξ και αυτά τα συνδεδεμένα, αγαπημένα συναισθήματα άρχισαν να εισχωρούν έξω από την κρεβατοκάμαρα – ή στην περίπτωσή μας, στο πλυσταριό, τη ντουλάπα και το γκαράζ μας – και στην καθημερινή μας ζωή. Ήμασταν πιο ρομαντικοί μεταξύ μας, ακουμπούσαμε τα χέρια καθώς περνούσαμε, φιλιόμασταν περισσότερο πριν από τη δουλειά και όχι μόνο τον τυπικό κρύο ασπασμό. Η σχέση μας ήταν πιο δυνατή και καλύτερη.

Σε προσωπικό επίπεδο

Σε προσωπικό επίπεδο, οι αλλαγές στον τρόπο που έβλεπα το σώμα μου ήταν συγκλονιστικές. Μετά από τρεις μήνες, βρέθηκα να απολαμβάνω ξανά το σεξ, και δεν γνώριζα πλέον τους ήχους που έβγαζε το σώμα μου με καμπύλες: Όπως ο τρόπος που οι μηροί μου χτυπούσαν παλαμάκια μεταξύ τους ή η κοιλιά μου χτυπούσε τη δική του.

Έξι μήνες μετά

Έξι μήνες μετά, ένιωσα ελεύθερη για το σώμα μου. Για πρώτη φορά, ασχολήθηκα περισσότερο με κάθε μέρος του σεξ που ένιωθα καλά από το να βρω μια κολακευτική γωνία για να κρύψω το λίπος στο στομάχι ή στην πλάτη μου.

Ένα χρόνο μετά, σταμάτησα αυτό το τρέξιμο από το ντους, και δεν ντρεπόμουν. Δεν αποτραβιόμουν αντανακλαστικά όταν ο Άντι ερχόταν πίσω μου και τύλιγε τα χέρια του γύρω από τη μέση μου. Η σχέση μου με τον σύζυγό μου και το σώμα μου είχαν αλλάξει με εκπληκτικούς τρόπους.

Τρία χρόνια μετά

Τώρα, τρία χρόνια μετά, δεν κάνω πια σεξ με τον άντρα μου κάθε μέρα. Όχι επειδή έχουμε βαρεθεί ο ένας τον άλλον, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι, όχι ρομπότ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα και τα διδάγματα από την εμπειρία εξακολουθούν να είναι εμφανή στο γάμο μας ακόμη και τώρα.

Τέσσερα πράγματα που μάθαμε

Πρώτον, μάθαμε ότι είναι δύσκολο και αυτό είναι φυσιολογικό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων γύρω σας δεν κάνουν σεξ κάθε μέρα. Είναι απασχολημένοι με το στρες στη δουλειά, συντονίζοντας τα προγράμματα των παιδιών τους και πληρώνοντας λογαριασμούς. Το να χωρέσουμε το σεξ σε όλα αυτά είναι δύσκολο, αλλά για εμάς είναι απαραίτητο. Το σεξ είναι αυτό που μας υπενθυμίζει ότι είμαστε στενοί σύντροφοι και όχι απλώς συγκάτοικοι που είναι υπεύθυνοι για να κρατούν τα παιδιά στη ζωή.

Δεύτερον, μάθαμε την ακριβή ποσότητα της σεξουαλικής ζωής που χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι στο γάμο μας και είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε τη ζωή μας γύρω από αυτό.

Δεν φρικάρω πλέον αν περάσουν δύο εβδομάδες και ξεχάσουμε να κάνουμε σεξ, γιατί δουλεύουμε για να συνδεθούμε με άλλους τρόπους. Οικειότητα δεν σημαίνει πάντα διείσδυση. Όλοι πρέπει να αποφασίσουμε τι μας ενεργοποιεί. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να δείξουμε αγάπη ο ένας στον άλλο .

Τέλος, έμαθα ότι είμαι καλύτερη σύζυγος, καλύτερη μητέρα και καλύτερη γυναίκα όταν αφιερώνω χρόνο για να είμαι ασφαλής στη σχέση μου και εγωιστής να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Δεν είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου όταν είμαι ανασφαλής και πανικόβλητη.