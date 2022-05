Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας στην Κίνα: «Οι ΗΠΑ διέρρευσαν σκόπιμα την ευλογιά των πιθήκων»

2 Shares Share Tweet

Στην αντεπίθεση φέρεται να περνούν οι Κινέζοι μετά τον «πόλεμο πληροφορίας» γύρω απο τον κορονοϊό. Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «δείχνουν» τις ΗΠΑ ως υπεύθυνες για την αύξηση των κρουσμάτων της ευλογιάς των πιθήκων, ακόμη και με σκόπιμη διαρροή του ιού.

Οι θεωρίες συνωμοσίας οργιάζουν στην Κίνα, μετά την εκτεταμένη παραπληροφόρηση γύρω απο την επιδημία της Covid-19. Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγγέλλουν τις ΗΠΑ ως πιθανή πηγή για την αύξηση των κρουσμάτων ευλογιάς των πιθήκων που έχει πλέον εξαπλωθεί σε τουλάχιστον δώδεκα χώρες.

Ένα hashtag στις ΗΠΑ που αναφέρει δύο περιπτώσεις ευλογιάς των πιθήκων έχει προσελκύσει περισσότερες από 51 εκατομμύρια προβολές στο Weibo από τη Δευτέρα. Η λοιμώδης νόσος έγινε ένα επίκεντρο θέμα στην πλατφόρμα αφού εντοπίστηκαν κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Αυστραλία.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν σκόπιμα την Covid-19, η οποία φέρεται να ξεκίνησε στην Κίνα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν την ίδια προσέγγιση με την ευλογιά των πιθήκων.

«Οι ΗΠΑ γνώριζαν εκ των προτέρων για την ευλογιά»

Το όλο «θέμα» έχει στηθεί γύρω από μια έκθεση του 2021 σχετικά με τον σχεδιασμό ετοιμότητας για τη βιοασφάλεια από μια μη κυβερνητική οργάνωση των ΗΠΑ, γνωστή ως Πρωτοβουλία κατά της Πυρηνικής Απειλής (NTI).

Η έκθεση περιγράφει ένα υποθετικό σενάριο για ξέσπασμα της ευλογιάς των πιθήκων το οποίο έχει αφαιρεθεί από το πλαίσιο από τους Κινέζους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να υποδείξει ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν εκ των προτέρων την πανδημία.

Πού έχει ανιχνευθεί ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων

Το NTI δημιουργήθηκε από τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και δημιουργό του CNN, Τεντ Τέρνερ που χρησιμοποίησε επίσης τον πλούτο του για να δημιουργήσει το Ίδρυμα, μαζί με τον δημοκρατικό πολιτικό Σαμ Νουν. Ο οργανισμός μοντελοποιεί απαντήσεις στα όπλα μαζικής καταστροφής, εστιάζοντας σε πυρηνικές, κυβερνοεπιθέσεις, βιολογικές, ραδιολογικές και χημικές επιθέσεις.

Η εθνικίστρια «σταρ» του Weibo, Shu Chang, ο οποίος έχει 6,41 εκατομμύρια οπαδούς, είπε ότι η έκθεση αποτελούσε «σχέδιο των ΗΠΑ για τη διαρροή του εργαστηρικά κατασκευασμένου ιού της ευλογιάς των πιθήκων». Πολλοί χρήστες του Weibo φάνηκαν να συμφωνούν μαζί της, με περισσότερους από 7.500 χρήστες να κάνουν like στην ανάρτηση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού το NTI συνεργάστηκε με τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC) για τη διεξαγωγή μιας επιτραπέζιας άσκησης με στόχο τη μείωση των βιολογικών απειλών. Το παράδειγμα που επέλεξαν για την άσκηση ήταν «ένα ασυνήθιστο στέλεχος του ιού της ευλογιάς των πιθήκων».

Τρομοκρατική επίθεση με το στέλεχος του ιού

Στην άσκηση, οι δύο ομάδες μοντελοποίησαν το ξέσπασμα του στελέχους της ευλογιάς των πιθήκων σε μια φανταστική χώρα που ονομάζεται «Μπρίνια», η οποία τελικά εξαπλώνεται παγκοσμίως σε διάστημα 18 μηνών. Στο σενάριο, το αρχικό ξέσπασμα προκλήθηκε «από μια τρομοκρατική επίθεση με παθογόνο κατασκευασμένο σε εργαστήριο με ανεπαρκείς διατάξεις βιοασφάλειας και αδύναμη εποπτεία».

Μέχρι το τέλος της άσκησης, η φανταστική πανδημία είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια κρούσματα και 270 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Το υποθετικό σενάριο συμβαίνει στις 5 Ιουνίου του 2022, ξεκινώντας με ένα ξέσπασμα στη «Μπρίνια», αφού μια τρομοκρατική ομάδα από τη γειτονική χώρα «Arnica», η οποία είναι επίσης φανταστική, αναπτύσσει τον ιό παράνομα.

Οι τρομοκράτες σκορπίζουν τον ιό σε πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς στη «φανταστική χώρα», χρονομετρώντας την επίθεση κατά τη διάρκεια εθνικής εορτής, επιτρέποντας στον ιό να εξαπλωθεί περαιτέρω. Οι αρχές αναφέρουν 1.421 κρούσματα και τέσσερις θανάτους στη «Μπρίνια» η οποία έχει πληθυσμό 250 εκατομμυρίων στο σενάριο.

«Επειδή η ευλογιά των πιθήκων δεν εντοπίζεται φυσικά στη Μπρίνια, τοπικοί και διεθνείς ειδικοί θεωρούν ότι αυτή η εστία είναι ασυνήθιστη», έγραψε το NTI. Καθώς ο ιός εξελίσσεται, εξαπλώνεται σε μια άλλη φανταστική χώρα που επιβάλλει σκληρά μέτρα για να επιβραδύνει την εξάπλωση του ιού, απαγορεύοντας τις μαζικές συγκεντρώσεις, επιβάλλοντας μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και εφαρμόζοντας εντολές μάσκας.

Μια άλλη φανταστική χώρα, που ονομάζεται «Cardus», διατηρεί την οικονομία της ανοιχτή και υποβαθμίζει τον ιό καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις του, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πολύ χειρότερα ποσοστά θνησιμότητας. Στην υποθετική εκδοχή, οι ερευνητές μαθαίνουν σύντομα ότι το στέλεχος της ευλογιάς των πιθήκων είναι ανθεκτικό στα υπάρχοντα εμβόλια.

Το στέλεχος της ευλογιάς είχε επίσης τροποποιηθεί στο σενάριο του NTI, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει στοιχεία ότι ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων έχει μεταλλαχθεί.