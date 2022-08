Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος «στοιχημάτισε» 500 εκατ. στη Ρωσία κατά την έναρξη του πολέμου

2 Shares Share Tweet

Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος πρίγκιπας Alwaleed Bin Talal επένδυσε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε ρωσικές εταιρείες του ενεργειακού κλάδου τις ημέρες γύρω από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η επενδυτική εταιρεία του πρίγκιπα Alwaleed, Kingdom Holding Co., απέκτησε αποθετήρια έγγραφα των μετοχών που εκδόθηκαν από την Gazprom PSJC, τη Lukoil PJSC και τη Rosneft PJSC τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία από το χρηματιστήριο. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Δεν δόθηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις επενδύσεις και η σαουδαραβική εταιρεία δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Bloomberg σχετικά με το εάν εξακολουθεί να τις κατέχει. Η αξία όλων αυτών των assets μειώθηκε γρήγορα μετά την έναρξη του πολέμου, όταν οι συναλλαγές στη Μόσχα σταμάτησαν και επιβλήθηκαν οι δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο Alwaleed, του οποίου ο παππούς ήταν ο ιδρυτής της σύγχρονης Σαουδικής Αραβίας, είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας και τους πιο υψηλού επιπέδου διεθνείς επενδυτές. Πρόσφατα, επισκιάστηκε από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του βασιλείου, υπό την προεδρία του ξαδέλφου του, πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το οποίο απέκτησε το 16,9% της Kingdom Holding Co. τον Μάιο.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ντε φάκτο κυβερνήτης του βασιλείου, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχουν συνομιλήσει πολλές φορές από την έναρξη του πολέμου. Και οι δύο χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας ΟΠΕΚ+ για τη διαχείριση της προσφοράς αργού, ενώ αντιστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις εκκλήσεις δυτικών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου πληθωρισμού αυξάνοντας την παραγωγή πετρελαίου.

Ερευνα για διαφθορά

Ο πρίγκιπας Alwaleed κρατήθηκε στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας το 2017 μαζί με άλλους πρίγκιπες και κυβερνητικούς αξιωματούχους στο πλαίσιο μιας έρευνας κατά της διαφθοράς. Δεν υποβλήθηκαν ποτέ επίσημες κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από 83 ημέρες, έχοντας κάνει μια άγνωστη «συνεννόηση» με την κυβέρνηση.

Η Kingdom Holding επένδυσε 1,37 δισεκατομμύρια ριάλ (365 εκατομμύρια δολάρια) στην Gazprom τον Φεβρουάριο, το μεγαλύτερο μερίδιο από αυτά που έγιναν γνωστά φέτος. Επίσης, επένδυσε 196 εκατομμύρια ριάλ σε αποδείξεις παγκόσμιων θεματοφυλάκων της Rosneft τον ίδιο μήνα και 410 εκατομμύρια ριάλ σε αποδείξεις αμερικανικού θεματοφύλακα της Lukoil μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

Οι αγορές αποτελούν μέρος του επενδυτικού προγράμματος της Kingdom Holding που επικεντρώνεται σε εναλλακτική χρηματοδότηση, ενέργεια, ψυχαγωγία, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλιση, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εμπορεύματα και κεφάλαια.

Αλλες Επενδύσεις

Η σαουδαραβική εταιρεία επένδυσε 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες μετοχές και αποδείξεις θεματοφύλακα από το 2020, με βάση την κατάθεση. Το μεγαλύτερο μερίδιο ήταν μια επένδυση αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων ριάλ στην ισπανική Telefonica SA από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2020.

Διαθέτει επίσης μερίδια στις Uber Technologies Inc., TotalEnergies SE, Alibaba Group Holding Ltd. και BHP Group Ltd., που αποκτήθηκαν κυρίως το 2020 και το 2021. Η πιο πρόσφατη συμφωνία ήταν μερίδιο 178 εκατομμυρίων ριάλ στην Hercules Capital Inc. τον Ιούνιο. Οι μετοχές της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν αυξηθεί κατά 17% από τις αρχές Ιουλίου.

Ο πρίγκιπας Alwaleed, 67 ετών, έγινε ένας από τους κορυφαίους επενδυτές της Σαουδικής Αραβίας αφού ανέλαβε μερίδια σε εταιρείες όπως η Citigroup Inc. και η Apple Inc.

Υποστήριξε τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του πρίγκιπα Μοχάμεντ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος οδήγησης στις γυναίκες.

Πούλησε μερίδιο στον Bill Gates

Πιο πρόσφατα ανακοίνωσε την πώληση ενός μεριδίου στην εταιρεία Rotana Music στη Warner Music Group Corp και συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας μέρος του μεριδίου του στην αλυσίδα ξενοδοχείων Four Seasons στην Cascade Investment LLC του Bill Gates.

Ο Alwaleed είναι γνωστός για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και είναι θαυμαστής του διάσημου επενδυτή Warren Buffett.

πηγή: imerisia.gr Με πληροφορίες από Bloomberg