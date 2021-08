Σοκ από το λουτρό αίματος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 100 οι νεκροί της επίθεσης στο αεροδρόμιο – Μπάιντεν σε ISIS: «Θα σας κυνηγήσουμε»

Οι φόβοι και οι απειλές για επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ κατά τη διάρκεια εκκένωσης από το Αφγανιστάν έγινε αιματηρή πραγματικότητα. Ο ISIS «χτύπησε» και σκότωσε 103 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά.

Οι εικόνες φρίκης στο αεροδρόμιο «Χαμίντ Καρζάι» της Καμπούλ προκαλούν τρόμο. Ένα λουτρό αίματος με διπλή επίθεση αυτοκτονίας λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκκένωση στρατιωτών, διπλωματών και πολιτών από το Αφγανιστάν.

Καμικάζι του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν στο πλήθος Αφγανών που περίμενε στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ με την ελπίδα να μπορέσει να φύγει από τη χώρα για να σωθεί από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, τραγικός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal τουλάχιστον 103 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων οι 90 είναι Αφγανοί και οι άλλοι 13 Αμερικανοί στρατιώτες (οι 10 πεζοναύτες). Ανάμεσα στα θύματα είναι και 28 μέλη των Ταλιμπάν. Νοσοκομειακή πηγή και στέλεχος των Ταλιμπάν ανέφεραν ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι 72 άμαχοι.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές η μια από τις εκρήξεις έγινε κοντά στην πύλη Άμπι, μια από τις τρεις προσβάσεις στο νοσοκομείο. «Ήταν μια πελώρια έκρηξη μέσα στο πλήθος που περίμενε μπροστά σε πύλη του αεροδρομίου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτόπτης μάρτυρας, ο Μιλάντ. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας είδε «έναν άνδρα να τρέχει κρατώντας στην αγκαλιά του ένα τραυματισμένο παιδί».

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

«Δύο τζιχαντιστές που θεωρείται ότι ανήκαν στο Ισλαμικό Κράτος πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία είχαν ζωστεί στην πύλη Άμπι και κατόπιν οπλισμένοι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών και στρατιωτικών», δήλωσε ο στρατηγός Κένεθ Μακένζι, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για το Αφγανιστάν, της Κεντρικής Διοίκησης (USCENTCOM).

Ήταν η πρώτη φονική επίθεση μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, στις 15 Αυγούστου και καταγράφηκε μερικές ημέρες πριν ολοκληρωθεί η αποχώρηση των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, στις 31 Αυγούστου, ύστερα από 20 χρόνια άκαρπου πολέμου στο Αφγανιστάν. Ήταν επίσης η πιο πολύνεκρη εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν από το 2011.

Οι τραυματίες από τη διπλή επίθεση είναι τουλάχιστον 158. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για το μακελειό.

