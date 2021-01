Συνωμοσιολόγος και αρνητής της μάσκας πέθανε από κορωνοϊό

Ένας συνωμοσιολόγος που αρνείται την ύπαρξη του κορονοϊού καΙ αρνιόταν να φορέσει μάσκα, πέθανε μια ημέρα αφού διαγνώστηκε θετικός στον ιό, αναφέρει η Daily Mail.

Ο 46χρονος Βρετανός Γκάρι Μάθιους ήταν άρρωστος και κλινήρης για περίπου μια εβδομάδα πριν εξεταστεί θετικός σε Covid-19 στις 12 Ιανουαρίου. Πέθανε μόνος του στο διαμέρισμά του στο Σριούσμπερι, το επόμενο βράδυ, είπε η οικογένειά του.

Ο Μάθιους, ο οποίος γυμναζόταν τακτικά, είπε σε έναν φίλο του ότι υπέφερε από άσθμα, αν και η οικογένειά του είπε ότι «δεν γνώριζε την κατάστασή του» υποστηρίζοντας ότι μπορεί να είχε κρατήσει μια ειδική συσκευή εισπνοής προκειμένου να έχει δικαιολογία να απαλλαγεί από τη χρήση μάσκας .

Ο 46χρονος δεν πίστευε ότι ο κορονοϊός «ήταν πραγματικός» και ήταν αποφασισμένος ότι δεν θα τηρούσε τα κυβερνητικά μέτρα, όπως τις κοινωνικές αποστάσεις

Άλλοι συνωμοσιολόγοι ισχυρίζονται ότι ο Μάθιους μπορεί και να αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τον Guardian. Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη νεκροψία.

Ο ξάδερφος του, Tρίσταν Κόπλαντ, είπε ότι «τον παρακαλούσε συνέχεια να φορέσει μάσκα και να διατηρήσει κοινωνικές αποστάσεις».

«Αλλά αυτός και οι φίλοι του είχαν τη νοοτροπία ότι έπρεπε να βγουν έξω και να συναντήσουν ανθρώπους για να δείξουν ότι δεν πίστευαν στην κυβέρνηση», είπε.

Αποκάλεσε τέλος τον Μάθιους ως «αρκετά ντροπαλό» και «παραπλανημένο» από θεωρητικούς περί συνωμοσιών που βρήκε σε ομάδες του Facebook.

