Έρχεται το «Φεγγάρι του Κάστορα»

Στις 5 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η πανσέληνος Νοεμβρίου, η οποία ονομάζεται και «Φεγγάρι του Κάστορα». Μάλιστα, η Σελήνη θα βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη από 357.000 χιλιόμετρα από τη Γη, γεγονός που την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη, σύμφωνα με τη NASA.

Αυτή θα είναι η δεύτερη υπερπανσέληνος του 2025, μετά την «Πανσέληνο της Συγκομιδής» που έγινε τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι το «Φεγγάρι του Κάστορα» θα είναι πολύ φωτεινό και μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με την πανσέληνο Δεκεμβρίου.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»;

Σύμφωνα με το «The Old Farmer’s Almanac», το οποίο άρχισε να δημοσιεύει ονόματα πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, η πανσέληνος του Νοεμβρίου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Κάστορα» επειδή αυτή είναι η εποχή του χρόνου που οι κάστορες βρίσκουν καταφύγιο στις φωλιές τους αφού έχουν συγκεντρώσει αρκετή τροφή για να αντέξουν τον χειμώνα.

Άλλες παραδοσιακές ονομασίες για την πανσέληνο του Νοεμβρίου είναι το «Σκαμμένο Φεγγάρι» ή το «Ζεστό Φεγγάρι» και καθένα από τα οποία αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα και η φύση προσεγγίζουν τους ψυχρότερους μήνες.

Η επόμενη πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου.