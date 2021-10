Διηγήματα «Αξελερέ» της Ολυμπίας Θεοδοσίου

0 Shares Share Tweet

Η Ολυμπία Θεοδοσίου παρουσιάζει το βιβλίο της με τίτλο «Αξελερέ», μια σειρά διηγημάτων, από τις εκδόσεις «Συρτάρι». «Αγαπητέ αναγνώστη, λόγω δικής μου απροσεξίας κάποιοι από τους ήρωες ξέφυγαν της προσοχής μου και δραπέτευσαν από το χαρτί. Για τον λόγο αυτό θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Σε περίπτωση που συναντήσεις κάποιον από αυτούς στον δρόμο σου ή ακόμα και μέσα στο σπίτι σου, θα σε παρακαλούσα να του φερθείς με επιείκεια και καλοσύνη. Ίσως στο τέλος συνειδητοποιήσεις το πόσο ίδιοι είστε. Δε θέλω να μου τον επιστρέψεις, μονάχα να τον αγαπήσεις σαν να είναι ο ίδιος σου ο εαυτός», αναγράφεται από την συγγραφέα.

Η Ολυμπία Θεοδοσίου είναι δασκάλα ισπανικής γλώσσας. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.A. in Labour Economics and Human Resource Management) του New York College.

Έργο εξωφύλλου: Jànos Huszti