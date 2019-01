1 SHARES Share Tweet

Συνεχίζονται οι διάφορες εκδηλώσεις για την κορύφωση σταδιακά του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς στον Βόλο, με τη συμμετοχή συλλόγων, φορέων και σχημάτων της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα, μέχρι και την ημέρα των Θεοφανείων, θα γίνουν:

ΤΕΤΑΡΤΗ 2η Ιανουαρίου

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ» (Μεταμορφώσεως 3) 10:00 – 13:00 & 19:00 – 21:00. Ισόγειος χώρος: «Εβαρίστο Ντε Κίρικο – Ο Ιταλός Μηχανικός των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων». Επετειακή έκθεση αφιέρωμα.

3ος όροφος: «Αίνιγμα/Aenigma. Giorgio de Chirico & Alberto Savinio»

Έκθεση με έργα από το Μουσείο Αλ. Κ. Δάμτσα του Δήμου Βόλου με αφορμή το αίνιγμα των αδελφών De Chirico.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Φερών 17) 10:30 – 13:30 & 18:00 – 21:00. «Στερεοσκοπικές φωτογραφίες του Βόλου του Ευστάθιου Αθ.Ζαφραντζά» . Μια τρισδιάστατη ξενάγηση στον σύγχρονο Βόλο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 16:00 – 21:00. «Ένας καλλιτέχνης…. γεννιέται» έκθεση ζωγραφικής. Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 21:00. Συναυλία με την Έρρικα Πατρικίου και με τους Φίλιππο Ρέτσιο (κοντραμπάσο), Θέμη Βαγενά (τσέλο), Άγγελο Τσιριγωτάκη (τύμπανα) και Ηλία Χατζόγλου (πιάνο). Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου. Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική ενίσχυση υπέρ ευαγών ιδρυμάτων (*)

ΠΕΜΠΤΗ 3η Ιανουαρίου

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ» (Μεταμορφώσεως 3), 10:00 – 13:00 & 19:00 – 21:00 . Ισόγειος χώρος: «Εβαρίστο Ντε Κίρικο – Ο Ιταλός Μηχανικός των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων» Επετειακή έκθεση αφιέρωμα.

3ος όροφος: «Αίνιγμα/Aenigma. Giorgio de Chirico & Alberto Savinio»

Έκθεση με έργα από το Μουσείο Αλ. Κ. Δάμτσα του Δήμου Βόλου με αφορμή το αίνιγμα των αδελφών De Chirico.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Φερών 17) 10:30 – 13:30 . «Στερεοσκοπικές φωτογραφίες του Βόλου του Ευστάθιου Αθ.Ζαφραντζά» Μια τρισδιάστατη ξενάγηση στον σύγχρονο Βόλο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 16:00 – 21:00, «Ένας καλλιτέχνης…. γεννιέται» έκθεση ζωγραφικής. Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ 18:30 – 21:30. Μουσική… επί τροχών – «Γιάννης Καρβέλης and the Band» Μια πρωτότυπη μουσική σκηνή που ταξιδεύει στους γιορτινούς δρόμους της πόλης!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ (ά όροφος) 21:00 «PSYT.ΨΙΤ». Θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα Βόλου «Δραπαίκτες». Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική ενίσχυση υπέρ ευαγών ιδρυμάτων (*)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 21:00 «Modality live» με τους: Τόλη Κόκκινο (πιάνο – keyboards –φωνή), Φάνη Παναγιωτόπουλο (σαξόφωνο – φωνή), Φίλιππο Ρέτσιο (μπάσο – φωνή), Δημήτρη Αμβράζη (drums) και τον Arlan Oscar ( Hammond B3 , Minimoog , piano etc). Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ. Βόλου. Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική ενίσχυση υπέρ ευαγών ιδρυμάτων (*)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Ιανουαρίου

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ» (Μεταμορφώσεως 3), 10:00 – 13:00 & 19:00 – 21:00 Ισόγειος χώρος: «Εβαρίστο Ντε Κίρικο – Ο Ιταλός Μηχανικός των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων» Επετειακή έκθεση αφιέρωμα.

3ος όροφος: «Αίνιγμα/Aenigma. Giorgio de Chirico & Alberto Savinio»

Έκθεση με έργα από το Μουσείο Αλ. Κ. Δάμτσα του Δήμου Βόλου με αφορμή το αίνιγμα των αδελφών De Chirico.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 16:00 – 21:00. «Ένας καλλιτέχνης…. γεννιέται» έκθεση ζωγραφικής. Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Φερών 17) 10:30 – 13:30 & 18:00 – 21:00. «Στερεοσκοπικές φωτογραφίες του Βόλου του Ευστάθιου Αθ.Ζαφραντζά». Μια τρισδιάστατη ξενάγηση στον σύγχρονο Βόλο.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ (αιθ. Νίκου Κολοβού) 17:30 «Ξενοδοχείο Τεράτων/Hotel Transylvania» παιδικό σινεμά (διάρκεια: 97′). Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου. Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική ενίσχυση υπέρ ευαγών ιδρυμάτων (*)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18:30 «Ταξιδεύοντας στην Παράδοση» . Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ.Γεωργίου Βόλου, Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Νέας Αγχιάλου «Η Νέα Αγχίαλος» και Αναπτυξιακός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεμαστής Ρόδου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ (ά όροφος) 21:00 «PSYT.ΨΙΤ» Θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα Βόλου «Δραπαίκτες» Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική ενίσχυση υπέρ ευαγών ιδρυμάτων (*)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 21:15 «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόγκ» του Ευγένιου Λαμπίς σε διασκευή των Ρέππα – Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Γαλάτης. Σκηνικά: Αλέξανδρος Ψυχούλης. Κοστούμια: Ασπασία Μπότα. Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου (**)

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως) 21:30 «Δεν Είμαι η Μαντάμ Μποβαρύ/ I’ m not Madame Bovary» Κινηματογραφική κοινότητα Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου. (**)

ΣΑΒΒΑΤΟ 5η Ιανουαρίου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Φερών 17) 10:30 – 13:30 . «Στερεοσκοπικές φωτογραφίες του Βόλου του Ευστάθιου Αθ.Ζαφραντζά» Μια τρισδιάστατη ξενάγηση στον σύγχρονο Βόλο.

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 11:00 – 13:30. «Ρογκατσάρια» δρώμενα από τον Σύλλογο Καραγκούνηδων Καρδίτσας Ν.Μαγνησίας

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ (αιθ. Νίκου Κολοβού) 17:30 «Peter Rabbit» παιδικό σινεμά (διάρκεια: 95′) Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου. Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική ενίσχυση υπέρ ευαγών ιδρυμάτων (*)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (Πολιτιστικό Κέντρο) 20:00 «3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Βόλου σε συνεργασία με τον Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ (ά όροφος) 21:00 «PSYT.ΨΙΤ». Θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα Βόλου «Δραπαίκτες». Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική ενίσχυση υπέρ ευαγών ιδρυμάτων (*)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 21:15 «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόγκ» του Ευγένιου Λαμπίς σε διασκευή των Ρέππα – Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Γαλάτης. Σκηνικά: Αλέξανδρος Ψυχούλης. Κοστούμια: Ασπασία Μπότα. Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου (**)

ΚΥΡΙΑΚΗ 6η Ιανουαρίου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Φερών 17) 10:30 – 13:30. «Στερεοσκοπικές φωτογραφίες του Βόλου του Ευστάθιου Αθ.Ζαφραντζά» Μια τρισδιάστατη ξενάγηση στον σύγχρονο Βόλο.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 20:00. «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόγκ» του Ευγένιου Λαμπίς σε διασκευή των Ρέππα – Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Γαλάτης. Σκηνικά: Αλέξανδρος Ψυχούλης. Κοστούμια: Ασπασία Μπότα. Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου (**)