Η Τατιάνα Ζωγράφου μίλησε στο «Ράδιο Ένα 102,5»

Για το διαγωνισμό σύνθεσης στίχων που διοργανώνει το “Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού”

Το "Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού" διοργανώνει διαγωνισμό σύνθεσης στίχων

Έναν διαφορετικό διαγωνισμό στιχουργικής παρουσίασε το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο).

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό δημιουργίας στίχων εμπνευσμένων από τα δικαιώματα του παιδιού, στον οποίο το Δίκτυο καλεί όλα τα παιδιά να λάβουν μέρος. Κάθε παιδί μπορεί να αντλήσει έμπνευση από κάθε ένα διαφορετικό δικαίωμα που περιλαμβάνεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να συνθέσει στίχους και να τους στείλει στο Δίκτυο, το οποίο θα αναλάβει τη μελοποίησή τους με τη βοήθεια των: Τατιάνα Ζωγράφου, Άγγελος Αγγέλου, Μπάμπης Στόκας, Θοδωρής Παπαϊωάννου, Φοίβος Δεληβοριάς, Burger Project, Χρήστος Θηβαίος, Αντώνης Παπαθεοδούλου, Γιώργης Χριστοδούλου, Γιώργος Χαρωνίτης, Δημήτρης Μπασλάμ, Μαρία Παπαγεωργίου, Σαββέρια Μαργιολά, Γιώργος Γκώνιας, Αριστείδης Μάραντος, Dilema, Νίκος Ζούδιαρης, Σταύρος Σιόλας, Φωτεινή Βελεσιώτου και Κώστας Παρίσσης.

Οι στίχοι λοιπόν θα γίνουν τραγούδια και τα τραγούδια ένα συλλεκτικό βινύλιο για τα δικαιώματα του παιδιού, που θα κυκλοφορήσει με διαφορετικά εξώφυλλα φιλοτεχνημένα από γνωστούς εικονογράφους όπως ο Βασίλης Παπατσαρούχας, Μαρία Μπαχά, Μυρτώ Δεληβοριά, Ίριδα Σαμαρτζή, Χαρά Μαραντίδου, Αχιλλέας Ραζής και Ντανιέλα Σταματιάδη.

Με τον διαγωνισμό ο σκοπός του Δικτύου είναι διπλός: να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά και να ενθαρρύνει τα ίδια τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους, να εμπνευστούν από αυτά και να εκφραστούν δημιουργικά.

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος παιδιά μέχρι 18 ετών, είτε ατομικά είτε ομαδικά, στέλνοντας ως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021 στίχους στα ελληνικά ή και τα αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού diktio@ddp.gr. Επιπλέον μπορούν να στείλουν επίσης τους στίχους τους μελοποιημένους.

Ήδη με στίχους που δημιούργησαν οι Νάντα, Τζούντι, Τζάνα, Ηλέκτρα, Φαρσίντ, Άγγελος, Λευτέρης, Ιωάννα, Αχιλλέας, Υακίνθη, Έλενα, Σπύρος, Θανάσης, Μαριέττα, Μαρβίνα, Αμάντα, Κίτα, Ίσρα, Εμμάνουελ, Έμμυ, Αλκυόνη, Φένια και Αντώνης, τα πρώτα τραγούδια, για το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, είναι πραγματικότητα! ** Περισσότερες πληροφορίες και όροι του διαγωνισμού στο https://ddp.gr/ta-dikaiomata- mas-ginontai-tragoydi/ και στο τηλέφωνο 210 8846590.

Η Τατιάνα Ζωγράφου μίλησε για το θέμα στο Ράδιο Ένα 102,5 και το μεσημβρινό μαγκαζίνο

Η Τατιάνα Ζωγράφου- Βιογραφικό Σημείωμα 2021

Η Τατιάνα Ζωγράφου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αγγλία με αντικείμενο τη Μουσική στην Εκπαίδευση (Master in Music Education, University of Reading). Πραγματοποίησε σπουδές μουσικής στο Ελληνικό Ωδείο Ιωαννίνων και αργότερα στο Ωδείο Εν Οργάνοις στην Αθήνα. Παράλληλα σπουδάζει κλασσικό τραγούδι στο Ωδείο Κόνταλυ. Το 2007 πήρε Πτυχίο Μονωδίας με καθηγητή της τον Κώστα Πασχάλη και τον Ιούνιο του 2012 πήρε Δίπλωμα Μονωδίας με καθηγήτριά της την Χριστίνα Γιαννακοπούλου. Από το 1998 εργάζεται ως μουσικός στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού και συνθέτει τραγούδια για μικρούς και μεγάλους έχοντας στο ενεργητικό της μέχρι σήμερα επτά δισκογραφικές εργασίες για παιδιά και μία πάνω σε μελοποιημένη ποίηση την οποία παρουσίασε ζωντανά στο Ίδρυμα Κακογιάννη τον Ιανουάριο του 2012 Στα τραγούδια της συμμετέχουν σπουδαίοι ερμηνευτές, όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Νένα Βενετσάνου, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Βασίλης Παπακωσταντίνου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Τάσος Αποστόλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Ειρήνη Δερέμπεη, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Θωμαΐδης, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Ηλίας Λιούγκος, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Γιώργος Νταλάρας, η Δάφνη Πανουργιά, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Νεφέλη Φασούλη, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος κ.α

Παράλληλα τον Νοέμβριο του 2016 κυκλοφόρησε το 1ο της βιβλίο για παιδιά με τίτλο «Τι θα έκανα αν ήμουν Αϊ- Βασίλης», ένα εορταστικό μανιφέστο όπως η ίδια χαρακτηριστικά ονόμασε, για μικρούς και μεγάλους» (εκδόσεις Καλέντης), με το οποίο επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε θέματα ισότητας και να τα ωθήσει σε μια κατεύθυνση πνευματικής αναζήτησης «δώρων» για τους συνανθρώπους μας αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Τον Δεκέμβριο του 2020 ηχογράφησε και παρουσίασε το ομότιτλο τραγούδι σε στίχους και μουσική της με ερμηνεύτρια την Βίκυ Καρατζόγλου.

Ως ερμηνεύτρια συνεργάζεται με διαπρεπείς Έλληνες μουσικούς σε αφιερώματα κυρίως στη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι όπως η Ντόρα Μπακοπούλου, ο Θόδωρος Κοτεπάνος, ο Δημήτρης Μπουζάνης, ο Νίκος Πλατύραχος, ο Κώστας Χάρδας κ.α.. Σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα της ως συνθέτρια, ήταν η συμμετοχή της στην «Μεγάλη ημέρα της ποίησης» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Χρήστου Λαμπράκη, τον Μάρτιο του 2014, παρουσιάζοντας αλλά και ερμηνεύοντας τα τραγούδια της για παιδιά μαζί με τον βαρύτονο Κωστή Ρασιδάκι, τον τενόρο Κώστα Ζαμπούνη, την παιδική χορωδία των Αρσάκειων -Τοσίτσειων σχολείων, καθώς και το εξαμελές μουσικό σχήμα των «Κόκκινων Γάτων» που εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τη μουσική της. Επίσης ξεχωρίζει η συμμετοχή της στο 11ο Διεθνές Συμπόσιο για τη Φιλοσοφία στη Μουσική Παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Μάιος 2017) ερμηνεύοντας τον Ματωμένο γάμο του Μάνου Χατζιδάκι αλλά και η πρόσφατη μεγάλη συναυλία της (Ιούνιος 2019) στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στα πλαίσια του παιδικού φεστιβάλ Bobos art Festival. Τον Νοέμβριο του 2019 προσκλήθηκε από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων να συνθέσει την μουσική για την παράσταση «Νόρα» του Ερρίκου Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη.

Στα πλαίσια των ακαδημαϊκών της δραστηριοτήτων (από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είναι υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα: Μουσική και Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Η συμβολή του τραγουδιού στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας) συμμετείχε ως προσκεκλημένη του Υπουργείου Πολιτισμού στην στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε 21 Νοεμβρίου του 2018 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Δικαιωμάτων του παιδιού και συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες Διαπολιτισμικών δημοτικών σχολείων. Επίσης στις 23-25 Νοεμβρίου παρακολούθησε τις εργασίες του 8ου συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε με τον τίτλο: Μουσική, Εκπαίδευση και Κοινωνία. Επίσης παρακολούθησε την τιμητική ημερίδα για το λογοτεχνικό έργο του Μάνου Κοντολέων που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε του Ε.Κ.Π.Α και συγκεκριμένα ομιλίες που αφορούσαν σε θέματα που συναντάμε στα βιβλία του όπως «Κρίση και Παιδική ηλικία», «Από τη δεδομένη κανονικότητα στη διεκδικούμενη ταυτότητα» και που άπτονται του θέματος της διατριβής της. Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου του 2018 παρακολούθησε εισηγήσεις και την στρογγυλή τράπεζα που έλαβε μέρος στα πλαίσια Διημερίδας που διοργάνωσε το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» με θέμα « Τέχνη και Δικαιώματα του Παιδιού». Τέλος τόσο ως εισηγήτρια όσο και ως ερευνήτρια συμμετείχε στο Διήμερο εργαστήριο με θέμα «Εκπαίδευση Προσφύγων, προκλήσεις και πρακτικές» που διοργάνωσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο 1-2 Δεκεμβρίου 2018. Το δικό της εργαστήριο είχε θέμα «Η Μουσική μας ενώνει: το τραγούδι και η μουσική ως δίαυλοι καλλιέργειας του σεβασμού στην ετερότητα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτων τάξεων δημοτικού». Δημοσίευση κειμένου -με βάση το εργαστήριο που είχε εκπονήσει- στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου, Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός. Ο τίτλος του εργαστηρίου της ήταν «Από την πόλη έρχομαι και στην κορυφή τραγούδι: Το τραγούδι ως δίαυλος καλλιέργειας του σεβασμού στην ετερότητα» (Κολλέγιο Αθηνών 2019).. Το κείμενό που έγραψε με βάση το εργαστήριό της δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου, Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός.



Το 2020 συμμετείχε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Ο τίτλος της εισήγησής της ήταν : Έρευνα δράση και διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση στην προσχολική αγωγή. Το 2021 πρόκειται να παρουσιάσει αγγλόφωνη εισήγηση στο 72ο Παγκόσμιο Συνέδριο της OMEP(Organization Mondial pour l’Εducation Prescolair, World Assembly and Conference) υπό την θεματική Early Childhood Εducation in the 21st Century:new perspectives and dilemmas. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα 12-16 Ιουλίου του 2021. Ο τίτλος τής εισήγησης τής ερευνήτριας είναι: «In the class the red cat is me, isn’t it?» Unravelling racism through music in ECE, Tatiana Zografou, doctoral student, University of Thessaly.

Δισκογραφία:

• Πετώντας πας στην πόλη (2004 και επανέκδοση 2014 από τις εκδόσεις Εν ‘πλω)

• Δεν βιάζομαι να μεγαλώσω (2007, εκδόσεις Εν ’πλω)

• ‘Ένας γάτος μια φορά (μουσική για την ιστορία του Κώστα Μάγου και της Γεωργίας Γκανάτσιου , 2009, 2010, 2013, 2017, εκδόσεις Εν πλω)

• Το σπίτι (μουσική για την ιστορία της Φίλιας Δενδρινού, 2010 από τις εκδόσεις Εν ‘πλω)

• Ο Τζικιτζίκ, ο Κρικικρίκ και η παράξενη χορωδία του δάσους (μουσική για την ιστορία του Κώστα Μάγου, 2012,2014 από τις εκδόσεις ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ)

• Μ ’έναν τρόπο μυστικό (μελοποιημένη ποίηση, δισκογραφική εργασία για ενήλικες, 2013 από τις εκδόσεις ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ)

• Μια νότα μου χτυπά το τζάμι (2014, από την δισκογραφική εταιρεία MLK)

• Φόραγε Κίτρινο σκουφί (2017, από την δισκογραφική εταιρεία MLK)

• Τι θα έκανα αν ήμουν Αϊ-Βασίλης (2020, ψηφιακή ανάρτηση μέσω YouTube από την εταιρεία MLK)

• Το βαλς της Νόρας ( 2021, ψηφιακή ανάρτηση μέσω YouTube από την εταιρεία MLK, μουσική από την παράσταση ΝΟΡΑ του Ίψεν, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων)