1 SHARES Share Tweet

Πτώση και μάλιστα σημαντική παρουσίασαν φέτος τα εισιτήρια -και οι εισπράξεις- στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε σχέση με πέρυσι. Το ελληνικό και το διεθνές box office για το 2018 δείχνουν πάντως τις τάσεις, που πιθανώς θα συνεχιστούν και το 2019, με τους σούπερ ήρωες της Marvel να επικρατούν κατά κράτος.

Το 2017 βγήκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα 383 ταινίες, περισσότερες από κάθε προηγούμενη χρονιά. Το 2018 ο αριθμός έπεσε στις 310, με το σύνολο των εισιτηρίων να προσεγγίζει οριακά τα 8.500.000 εισιτήρια ως το τέλος του χρόνου. Φέτος η Marvel εκδικήθηκε, καθώς το «Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας» είναι η μοναδική ταινία που ξεπέρασε (κατά πολύ) το φράγμα των 300.000 εισιτηρίων, με την επόμενη, την «Καλόγρια» δηλαδή, να βρίσκεται κάτω από τις 250.000.

Στην πρώτη εικοσάδα του ελληνικού box-office, οι υπερ-ηρωικές ταινίες είναι πέντε, άλλες τόσες οι παιδικές, ενώ μία μόνο ελληνική ταινία μπήκε στη λίστα κι αυτή είναι το «Αιγαίο SOS» που έχει ήδη ξεπεράσει τις 210.000 εισιτήρια.

Δύο ταινίες με εμπορικές αξιώσεις βγήκαν την περασμένη βδομάδα στις αίθουσες, το «Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει» που, ωστόσο, με περίπου 60.000 εισιτήρια σε 245 αίθουσες την πρώτη εβδομάδα της εξόδου της δεν δείχνει να κερδίζει την προτίμηση του κοινού και το «Bachelor 3» που, παρά τις πολύ κακές κριτικές, συγκέντρωσε 40.000 εισιτήρια σε 91 αίθουσες, ελαφρώς χαμηλότερα από το «Bachelor 2» που είχε βγει ίδια εποχή πριν ακριβώς ένα χρόνο.

Εκτός στοιχείων το «Ρόμα» του Αλφόνσο Κουαρόν, που, ενώ γνωρίζουμε ότι τα πήγε θαυμάσια στο box-office, το Netflix ως διανομέας της ταινίας δεν δίνει στοιχεία των εισπράξεων στη δημοσιότητα. Πάντως η άλλη μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία του δεύτερου μέρους της σεζόν, οι «Κλέφτες Καταστημάτων», έχουν ήδη περάσει τις 25.000 εισιτήρια ενώ το «Ένα Αστέρι Γεννιέται» του Μπράντλεϊ Κούπερ πλησιάζει τις 95.000 εισιτήρια.

Κάτω από 2.000 εισιτήρια συνολικά στην Ελλάδα έκαναν οι τελευταίες ταινίες αναγνωρισμένων σκηνοθετών, όπως το «Submergence» του Βιμ Βέντερς, το «Wonderstruck» του Τοντ Χέινς που άνοιξε και τις Νύχτες Πρεμιέρας και «Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot» του Γκας Βαν Σαντ, ενώ το «Touch Me Not» της Αντίνα Πιντίλιε που κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου, έκανε κάτω από 500 εισιτήρια στην Ελλάδα.

Πανελλαδικό Top 20 από 1/1/2018 έως 27/12/2018

1. Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας/ 363.487 εισιτήρια / Feelgood

2. Η Καλόγρια / 239.546 εισιτήρια / Tanweer

3. Ξενοδοχείο για Τέρατα 3 / 228.382 εισιτήρια / Feelgood

4. Deadpool 2 / 221.697 εισιτήρια / Odeon

5. Αιγαίο SOS / 209.598 εισιτήρια / Odeon

6. Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση / 208.249 εισιτήρια / UIP

7. Venom / 206.763 εισιτήρια / Feelgood

8. Mamma Mia! Here We Go Again / 188.853 εισιτήρια / UIP

9. Οι Απίθανοι 2 / 173.535 εισιτήρια / Feelgood

10. Κόκκινο Σπουργίτι / 161.303 εισιτήρια / Odeon

11. Black Panther / 153.120 εισιτήρια / Feelgood

12. The Post / 151.311 εισιτήρια / Odeon

13. Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση / 145.725 εισιτήρια / Odeon

14. Φανταστικά Ζώα: Τα Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ / 144.648 εισιτήρια / Tanweer *

15. Aquaman / 143.891 εισιτήρια / Tanweer *

16. Bohemian Rhapsody / 140.630 εισιτήρια / Odeon *

17. Αόρατη Κλωστή / 125.067 εισιτήρια / UIP

18. Ο Γκριντς / 124.021 εισιτήρια / Tulip *

19. Η πιο Σκοτεινή Ωρα / 121.371 εισιτήρια / UIP

20. Tomb Raider: Lara Croft / 119.033 εισιτήρια / Tanweer

Οι ελληνικές ταινίες

Οι επιδόσεις των ελληνικών ταινιών στα ταμεία φέτος ήταν μάλλον πολύ κακές. Δίπλα στις εμπορικές επιτυχίες του «Αιγαίο SOS» και του «Bachelor 3» που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη, μόνο το «1968» του Τάσου Μπουλμέτη μπορεί να πει κανείς ότι έκανε μια ανταγωνιστική καριέρα στα σινεμά, ξεπερνώντας τα 100.000 εισιτήρια. Ο «Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη, μια από τις καλλιτεχνικές επιτυχίες της σεζόν, σε διανομή μάλιστα και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, βρίσκεται στην 6η θέση με 3.312 εισιτήρια, ενώ από το νούμερο 9 και πέρα, οι ταινίες πέφτουν κάτω από τα 1.000 εισιτήρια συνολικά.

Top 10 ελληνικών ταινιών από 1/1/2018 έως 27/12/2018

1. Αιγαίο SOS / 209.598 εισιτήρια / Odeon

2. 1968 / 105.651 εισιτήρια / Feelgood

3. Bachelor 3 / 38.875 εισιτήρια / Village

4. Μαζί τα Φάγαμε / 28.401 εισιτήρια / Σπέντζος

5. Γυναίκες που Περάσατε από Δω / 4.266 εισιτήρια / Tulip

6. Οίκτος / 3.312 εισιτήρια / StraDa

7. Σ’ Αυτή τη Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει / 2.922 εισιτήρια / Feelgood

8. Κωστής Παπαγιώργης: Ο Πιο Γλυκός Μισάνθρωπος / 1.031 / Feelgood

9. Do it Yourself / 576 εισιτήρια / Odeon

10. Μπλε Βασίλισσα / 459 εισιτήρια / Odeon

Τέλος, η παγκόσμια κατάταξη του box-office για το 2018, σε δολάρια: Ολόκληρη η εικοσάδα είναι αμερικανικές παραγωγές και, για πρώτη φορά, τρία κινεζικά blockbusters.

Παγκόσμιο Top 20 από 1/1/2018 έως 27/12/2018

1. Avengers: Infinity War / 2,048,815,482 $

2. Black Panther / 1,347,071,259 $

3. Jurassic World: Fallen Kingdom / 1,304,866,322 $

4. Incredibles 2 / 1,240,445,799$

5. Venom / 853,028,270$

6. Mission: Impossible – Fallout / 787,497,517$

7. Deadpool 2 / 738,831,962$

8. Bohemian Rhapsody / 668,349,462$

9. Aquaman / 629.400.000$

10. Ant-Man and the Wasp / 621,956,028$

11. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald / 611,748,905$

12. Ready Player One / 578,621,729$

13. Operation Red Sea / 578,190,751$

14. Detective Chinatown 2 / 544,068,574$

15. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation / 528,185,418$

16. The Meg / 527,170,888 $

17. Wo Bi Shi Yao Shen / 451,176,640$

18. The Grinch / 430,472,786$

19. Rampage / 426,412,095$

20. Solo: A Star Wars Story / 393,167,512$