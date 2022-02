«November Tree»: Νέος δίσκος από τον Στάθη Χούλιαρη

Συμμετέχει και ο Βολιώτης James Μπασδάνης

2 Shares Share Tweet

Το νέο άλμπουμ του Στάθη Χούλιαρη που κυκλοφορεί από τη Rana Records διαδικτυακά είναι μια μελωδική ιστορία αποτελούμενη από τέσσερις ενότητες (Monday, Blue, Before you, Ferryman) και μια τριλογία (After the winter) με τίτλο «November Tree». Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου η σύνθεση και η ενορχήστρωση είναι του Στάθη Χούλιαρη, ενώ συμμετέχει και ο Βολιώτης James Μπασδάνης παίζοντας κιθάρα (ηλεκτρική-ακουστική). Τη μίξη και το μάστεριγκ τα έκανε ο Νικόδημος Τριαρίδης και η φωτογραφία του εξώφυλλου είναι του Κωστή Εμμανουηλίδη.

Το άλμπουμ είναι κινηματογραφικό και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση δημιουργεί έντονες εικόνες και συναισθήματα μέσα από μελωδικές γραμμές και ρυθμικά σχήματα από το Waltz έως και το Industrial.

Τον Στάθη Χούλιαρη τον γνωρίζουμε από τα Rock. Post-punk συγκροτήματα (Schema. The Red Ali κ.ά.) που συμμετέχει και γράφει τις μουσικές, όπως και από τραγούδια που έχει δώσει σε καλλιτέχνες και μουσικές που έχει γράψει για το θέατρο.

Το ‘November Tree’ κυκλοφορεί διαδικτυακά στις ακόλουθες πλατφόρμες:

YouTube



Deezer

https://www.deezer.com/en/album/290196962

Spotify



Amazon