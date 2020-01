Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Suicidal Angels

1 Shares Share Tweet

Οι σειρήνες ηχούν! Στο ξεκίνημα του 2020 μας περιμένει ένας μεγάλος “πόλεμος”! Αυτό υπόσχονται οι Suicidal Angels…πως θα συμβεί και στην πόλη του Βόλου, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, στο LAB ART, όπου στο πλαίσιο του ελληνικού σκέλους της νέας παγκόσμιας περιοδείας τους, θα παρουσιάσουν το βαρύ πυροβολικό από το καινούργιο τους album “Years of Aggression”.

Έναν εμβληματικό thrash metal δίσκο, ο οποίος, εντός και εκτός συνόρων, συνοδεύεται από αποθεωτικές κριτικές. Το περιεχόμενό του; Μπαρούτι και φωτιά! Δεν είναι υπερβολή να σκεφτούμε ότι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα παρακολουθήσουμε επί σκηνής μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές thrash metal μπάντες των ημερών μας, που βρίσκεται σε δαιμονισμένη φόρμα.

Το metal εκτόπισμα τους το απέδειξαν περίτρανα, ανοίγοντας με εκπληκτική απόδοση την ιστορική συναυλία των Slayer που παρακολουθήσαμε τον Ιούλιο του 2019 στην Αθήνα. Μια Αθήνα την οποία προ ημερών έκαναν και πάλι άνω-κάτω, γεμίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα stage της χώρας μας, το Piraeus 117 Academy ασφυκτικά.

Με όχημα αυτές τις απολύτως πολεμικές live εμφανίσεις τους, έχουν κατακτήσει την Ευρώπη, λαμβάνοντας μέρος σε αμέτρητες περιοδείες μαζί με τους Kreator, Satyricon, Exodus, Cannibal Corpse, Behemoth, Sodom, Death Angel, Sepultura και άπειρα ακόμα παγκόσμια metal θηρία που τους εμπιστεύονται ώστε να στέκονται δίπλα τους.

Προπώληση: 10 ευρώ

Γενική είσοδος/ταμείο: 12 ευρώ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

– Τηλεφωνικά στο 11876 κ ηλεκτρονικά στο www.viva.gr

– Seven Spots (σε Βόλο και όλη την Ελλάδα)

– My Market

– Intris Center (Τοπάλη 63, Βόλος)

– Γνήσιον Καπνοπωλειο (Τ. Οικομάκη 41)

– Ρακοσυλλέκτης The Rock Bar (Αγχιάλου 7, Παλαιά, Βόλος)

– Ya ta Panda (Παγασών 70Α – 2ας Νοεμβρίου, Βόλος)

– Ya ta Panda plus (Αναλήψεως 178)

– ΚΕΧΑΪΔΗΣ μουσικος οικος (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος)

– Illusion RT (Τ. Οικονομάκη & Αγ. Νικολάου, Βόλος)

Στα καταστήματα WIND στο Βόλο

• Δημητριάδος 84

• Λεωφόρος Ειρήνης 96 στη Νέα Ιωνία και

• Ερμού 174 απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο!