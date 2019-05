0 SHARES Share Tweet

Στην εκπομπή «Βιβλίο και Πολιτισμός» που επιμελείται και παρουσιάζει η Σοφία Νικολάου στο «Ράδιο Ένα 102,5», παρουσιάζουμε το βιβλίο της αγαπημένης φίλης Ράνιας Αγγελακούδη «Στη δική μου Άνοιξη». Όπως γράφει η Σοφία Νικολάου, «η κυρία Ράνια Αγγελακούδη γεννήθηκε στο Κρόναμπεργκ της Σουηδίας, αυτό της επέτρεψε να ταξιδέψει πολύ και να συνομιλεί με τους ανθρώπους για τα ζητήματα που αφορούν στην ποίηση γενικότερα και στη δική της ποίηση ειδικότερα, και τα οποία περιστρέφονται γύρω από τρεις άξονες «τη Ζωή, τον Άνθρωπο και την Μητέρα Φύση». Αντλεί έμπνευση από τους μεγάλους Έλληνες ποιητές μας και αγαπά τον Ελύτη, τον Ρίτσο, τον Σεφέρη, τον Σικελιανό, αλλά και το Γιώργο Σαραντάρη. Στην εκπομπή θα μιλήσουμε εκτός από το βιβλίο της για τα μελλοντικά της σχέδια και για ένα διαβαλκανικό Συνέδριο Ποίησης που ετοιμάζει και για πολλά άλλα που ετοιμάζει.

Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής και αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της στις δυο μεγάλες αγάπες της τη ζωγραφική και την ποίηση. Κατά περιόδους συμμετέχει με ποιήματά της σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Ενδεικτικά αναφέρω τις συμμετοχές: α) στην ποιητική Ανθολογία «Στων ιδεών την πόλη» το 2015 και «Γιορτή ποιητών» το 2016 από τις εκδόσεις Ωρίωνας, β)την ανθολογία «Αχ Έρωτα» το 2017 και 2018 αντίστοιχα από τις εκδόσεις Βεργίνα. Επίσης συμμετείχε στις ξενόγλωσσες εκδόσεις “Let there be peace” και “Complexion based discrimination” που εκδόθηκαν υπό την αιγίδα Παγκόσμιου Ινστιτούτου για την Ειρήνη (World Institute for peace). Συντονιζόμαστε στις 10.15 στο Ράδιο Ένα 102.5.