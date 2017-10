0 SHARES Share Tweet

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο έφερε στο φως της δημοσιότητας η NASA, καθώς με τη χρήση υπερσύγχρονων τηλεσκοπίων αλλά και ακτίνων Χ, κατόρθωσε να απεικονίσει την ύπαρξη διδύμων μαύρων τρυπών.

Το φαινόμενο αυτό θεωρούταν ιδιαίτερα σπάνιο, καθώς μέχρι σήμερα ελάχιστες φορές -λιγότερες από 10- οι επιστήμονες είχαν καταφέρει να αποδείξουν κατά προσέγγιση την ύπαρξη τέτοιων διπλών μαύρων τρυπών στο σύμπαν μέσω της χρήσης ακτίνων Χ.

Με τη βοήθεια των υπερσύγχρονων τηλεσκοπίων και συστημάτων Chandra X-ray Observatory, the Wide-Field Infrared Sky Explorer Survey (WISE) and the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) κατάφεραν σε μικρό χρονικό διάστημα να εντοπίσουν τουλάχιστον 5 νέα ζεύγη από μαύρες τρύπες, γεγονός που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την εξερεύνηση του διαστήματος αλλά και του συγκεκριμένου φαινομένου.

Τέλος, όπως αναφέρει ο Shobita Satyapal, επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν συνεχώς μαύρες τρύπες στο σύμπαν, όμως ελάχιστες φορές είναι σε θέση να βρουν τις δίδυμες μαύρες τρύπες κι ως εκ τούτου να αξιολογήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.