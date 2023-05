Η νέα σιδηρά κυρία του twitter

0 Shares Share Tweet

Σε συζητήσεις με τον Έλον Μασκ για ανάληψη της διεύθυνσης της Twitter φέρεται να βρίσκεται η επικεφαλής του τμήματος διαφήμισης της NBC Universal, Λίντα Γιακαρίνο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Μασκ μέσω twitter, ότι προχώρησε στην πρόσληψη νέου διευθύνοντος συμβούλου για τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι προσέλαβα νέα διευθύνουσα σύμβουλο», έγραψε στο twitter ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ποιος θα αναλάβει το ρόλο.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Γιακαρίνο βρίσκεται στην NBCUniversal από το 2011 και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της πλατφόρμας ροής με διαφημιστική υποστήριξη από το Peacock.

Από την πλευρά του, ο Ίλον Μασκ δήλωσε μέσω twitter ότι μετά την αποχώρησή του από τη θέση του CEO θα αναλάβει εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας καθώς και επικεφαλής του τομέα τεχνολογίας, επιβλέποντας τις λειτουργίες προϊόντων, λογισμικού και συστημάτων.

Η Λίντα Γιακαρίνο

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Γιακαρίνο εργάζεται στην NBC Universal από το 2011. Ο σημερινός της ρόλος περιγράφεται ως πρόεδρος στον τομέα «παγκόσμια διαφήμιση και συνεργασίες». Πριν από αυτό, είχε επίσης διατελέσει υπεύθυνη του τμήματος καλωδιακής ψυχαγωγίας και ψηφιακής διαφήμισης της εταιρείας.

Η Γιακαρίνο είχε υπηρετήσει στην Turner για 19 χρόνια, με τον τελευταίο της ρόλο να είναι αυτός της εκτελεστικής αντιπροέδρου (COO Advertising Sales, Marketing and Acquisitions). Είναι απόφοιτη του Penn State University, έχοντας σπουδάσει φιλελεύθερες τέχνες και τηλεπικοινωνίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ, η Γιακαρίνο υπήρξε σύμβουλος ως προς την εξεύρεση καλύτερων τρόπων μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης. Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider, η Γιακαρίνο φέρεται να είχε πει σε φίλους της στο παρελθόν ότι ήθελε να γίνει διευθύνουσα σύμβουλος του Twitter.

Οι κατηγορίες κατά του Μασκ

Ήδη από τα τέλη του 2022 ο Μασκ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι πρόκειται να αποχωρήσει από την πλατφόρμα, θέτοντας μάλιστα την ενδεχόμενη αυτή εξέλιξη σε διαδικτυακή δημοσκόπηση. Άλλωστε, η ενασχόληση του δισεκατομμυριούχου με το Twitter είχε προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των μετόχων της Tesla, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι δεν ασχολείται αρκετά με την αυτοκινητοβιομηχανία του – ζητώντας ακόμα και συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για να συζητηθεί η απόδοση του Μασκ ως CEO.

Η αλλαγή σκυτάλης στη διεύθυνση της twitter έρχεται ενώ η πλατφόρμα εγκαινιάζει μια σειρά νέων χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων και των βιντεοκλήσεων. Μάλιστα ο Μασκ φέρεται να βρίσκεται κοντά στο να μετονομάσει το twitter σε «εφαρμογή για τα πάντα», στο πρότυπο της πλατφόρμας «Χ» που πάντα ονειρευόταν. Ήδη, η εταιρική επωνυμία του twitter έχει μετονομαστεί σε X corp.