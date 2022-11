2 Shares Share Tweet

Οι εξελίξεις στο θέμα του δικαστικού μεγάρου που αφορούν στην προκήρυξη του διαγωνισμού ΣΔΙΤ, θα συζητηθούν στην αυριανή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, μετά τη συνάντηση Στρατηγόπουλου-Μπέου όπου αφέθηκε ένα παράθυρο ανοιχτό για διαφορετική χωροθέτηση, ο πρόεδρος του ΔΣΒ ξεκίνησε την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την αντιπρόταση που θα καταθέσει στο αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι το οικόπεδο δίπλα στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό (you name it) θεωρείται ιδανικό. Το θέμα είναι να βρεθεί σε ποιον ανήκει και αν προτίθεται να το παραχωρήσει-ανταλλάξει κλπ. Θα δούμε…