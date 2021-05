Μαγνησία: 21 θετικοί μαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί με self test- Επτά μαθητές αρνητές

Επιστροφή στα σχολεία από σήμερα

Στα θρανία τους επέστρεψαν σήμερα οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κάνοντας το self test. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης εντοπίστηκαν 21 μαθητές θετικοί στα self tests και πέντε θετικοί εκπαιδευτικοί. Παράλληλα επτά μαθητές αρνήθηκαν τη διαδικασία του self test, ενώ κανένας καθηγητής δεν καταγράφηκε ως αρνητής.

Σε ότι αφορά στην πλατφόρμα, όπου έπρεπε να δηλωθεί το αποτέλεσμα του τεστ, εξαιτίας προβλημάτων στο σύστημα, πολλοί ήταν οι μαθητές που εμφανίστηκαν στα σχολεία με γραπτές υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους γονείς, ενώ και καθηγητές έφτασαν στα σχολεία με γραπτή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ανέφεραν το αποτέλεσμα του τεστ.

Σε ότι αφορά τη θετικότητα στον κορωνοϊό, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας κ. Χαράλαμπο Σταχτέα εκτός από το πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου, θετικά τεστ καταγράφηκαν και από σχολεία της υπόλοιπης Μαγνησίας.

Στο μεταξύ, επειδή οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να προμηθευτούν έως την Παρασκευή τα self tests, καθώς τα Σαββατοκύριακα τα φαρμακεία δεν προμήθευαν με τεστ, κάποιοι από αυτούς μετέβησαν σε χώρο που διεργούνταν rapid test και εξετάστηκαν εκεί το Σάββατο.

Σήμερα, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης βρίσκεται σε περιοδεία σε σχολεία της Μαγνησίας μαζί με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρή.