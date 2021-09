Επιβεβαίωσε για Χανέλλι ο Ολυμπιακός Βόλου

Το πρόγραμμα των φιλικών και τα εισιτήρια οικονομικής ενίσχυσης

Όπως είχε ήδη αναφέρει το «Magnesiasports» η Διοικούσα Επιτροπή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Βόλου προχώρησε στη συμφωνία με τον Λαρισαίο γκαρντ Ρενάτο Χανέλλι.

Σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση, ο 20χρονος αθλητής γεννημένος στις 5/4/2001 και με ύψος 1,87 αγωνίζεται στις θέσεις 1-2. Προέρχεται από τις ακαδημίες του Κεραυνού Λάρισας, με την ομάδα του οποίου αγωνίστηκε στην Α1 ΕΣΚΑΘ, έως το 2018. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Perugia της Ιταλίας με την ομάδα U20 της οποίας αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα και τη σεζόν 2020-2021 με τη θυγατρική ομάδα ομάδα Gualdo Tadino της Serie C. Επίσης κλήθηκε και εντάχθηκε την Εθνική Ομάδα της Αλβανίας με την οποία αγωνίστηκε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα : 2017 U16 Division C (5η θέση), 2018 U18 Division B, 2019 U18 Division C Χάλκινο Μετάλλιο, 2021 European Challenger.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή του Ολυμπιακού Βόλου ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας προγραμματίστηκε η τέλεση των παρακάτω φιλικών αγώνων:

Κυριακή 5/9/2021 (18:00): Ολυμπιακός Βόλου-Ίωνας

Σάββατο 11/9/2021 (18:00): Ολυμπιακός Βόλου-ΓΣ Αμπελώνα

Διήμερο Τουρνουά 18/9/2021-19/9/2021:

Σάββατο 18/9/2021 (18:00-20:00)

Κυριακή 19/9/2021 (11:00-13:00)

Σάββατο 25/9/2021 (19:00): Ολυμπιακός Βόλου-Ξάνθη

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο ΕΑΚ Βόλου με είσοδο των φιλάθλων σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια οικονομικής ενίσχυσης

Την ίδια στιγμή, η Διοικούσα Επιτροπή έκανε γνωστό ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια οικονομικής ενίσχυσης με τιμές 20 και 50 ευρώ για όλους τους εντός έδρας αγώνες, φιλικούς και κανονικής περιόδου

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια από τα μέλη της διοικούσας επιτροπής κ.κ Ρούμπο Νικόλαο (τηλ. 6932371348) , Μυριτζή Αντώνιο (τηλ. 6972032720), Γιαννίκο Σπύρο (τηλ. 6945077397), καθώς και από τα νέα γραφεία του ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 1937 (Αργοναυτών 32 1ος Όροφος).