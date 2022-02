Ήττα με παράπονα από τη διαιτησία για την Αργώ στα Γιάννενα

0 Shares Share Tweet

Την ήττα γνώρισε η Αργώ με 3-2 σετ στην έδρα των Ιωαννίνων, με πάρα πολλά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις, τόσο στο τρίτο σετ, όσο και στο τάι μπρέικ. Τα κορίτσια του Βαγγέλη Σταθόπουλου αξίζουν συγχαρητήρια για τη μεστή εμφάνιση που έκαναν, παρά την ήττα κι έτσι πλέον δεν θα αγωνιστούν στα play off της κατηγορίας, αλλά στα play out.

Το παιχνίδι με τα Γιάννενα ήταν άκρως σημαντικό με υψηλό βαθμολογικό ενδιαφέρον, με την Αργώ να παίρνει το πρώτο σετ με 232-25, έχασε το δεύτερο με 25-21, ενώ στο τρίτο κατέβαλαν τιτάνια προσπάθεια, αφού βρισκόταν πίσω με 20-7, κατάφεραν να το κάνουν 24-23 και να χρειαστεί μία διαιτητική απόφαση σε ένα πεντακάθαρο πέρασμα άουτ από τα Γιάννενα, το οποίο όμως το έδωσαν μέσα, με αποτέλεσμα να γίνει το 25-23 και να χάσουν το σετ, παρά την υπερπροσπάθεια που έκαναν. Το τέταρτο σετ πήγε στα κορίτσια του Βαγγέλη Σταθόπουλου, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και το κατέκτησαν, οδηγώντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Και στο σημείο αυτό οι διαιτητές έδωσαν σφυρίγματα στη γηπεδούχο ομάδα και έτσι τα Γιάννενα κατέκτησαν τη νίκη.

Το ερχόμενο Σάββατο η Αργώ θα δώσει το τελευταίο ματς κανονικής περιόδου, όπου θα υποδεχθεί την ΕΑΛ, την οποία στη Λάρισα είχαν νικήσει με 0-3 σετ. Το παιχνίδι αυτό είναι σημαντικό για την τελική ειδική βαθμολογία των play out, η οποία θα διαμορφωθεί μετά το ματς αυτό, χωρίς κανείς να μπορεί να πει εάν θα μετρήσουν τα παιχνίδια με την ομάδα της Γέφυρας, η οποία έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα.

Τα σετ: 23-25, 25-21, 25-23, 19-25, 15-11