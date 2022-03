Κρούσματα σε ποδοσφαιριστές του ντέρμπι Πύρασος-Αγίας Άννας- Αναβολή του συνόλου της 2ης αγωνιστικής των Play Off

0 Shares Share Tweet

Την αναβολή ολόκληρης της 2ης αγωνιστικής των play off του πρωταθλήματος της Α’ ΕΠΣΘ ανακοινώνει η διοργανώτρια αρχή, μετά από την ανίχνευση θετικών κρουσμάτων κρουσμάτων covid σε ποδοσφαιριστές του παιχνιδιού ανάμεσα σε Πύρασο και Αγία Άννα. Κανονικά θα διεξαχθούν τα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα για τα play out. Η Επιτροπή του πρωταθλήματος αποφάσισε να αναβάλει όλα τα παιχνίδια, ώστε να διασφαλιστεί η διεξαγωγή του μίνι πρωταθλήματος επί ίσοις όροις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της. Επίσης, γνωστοποιεί ότι η διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής μεταφέρεται κατά μία εβδομάδα, δηλαδή για το επόμενο σαββατοκύριακο 12-13 Μαρτίου 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΘ, αναφέρει τα εξής:

«Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΘ ανακοινοίνωσε την αναβολή του προγραμματισμένου αγώνα των PLAY OFF της Α’ ΕΠΣΘ ΠΥΡΑΣΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (5/3/2022 – 15:00) , μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές.

Σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων, αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα, καθώς η απαρέγκλιτη τήρηση του πρωτοκόλλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της ΕΠΣΘ.

Επίσης η Επιτροπής Πρωταθλήματος ανακοίνωσε την αναβολή όλης της αγωνιστικής των PLAY OFF της Α’ ΕΠΣΘ για την πλήρη αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Η απόφαση αυτή συνάδει με την βούληση της Ενώσεως περί διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων επί ίσοις όροις.

Επίσης ανακοινώνεται ότι η 2η Αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 12-13/3/2022.

Η 2η αγωνιστική των PLAY OUT της Α’ ΕΠΣΘ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Καλές Απόκριες και καλή Σαρακοστή σε όλους.

Εκ του ΔΣ