Η Λάρισα χτίζει γέφυρες καινοτομίας στην Ευρώπη και προωθεί νέα λαμπρά μυαλά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στις 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου έλαβε χώρα με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από το οικοσύστημα καινοτομίας η εκδήλωση Southeast European Innovators Challenge (SEEIC) 2025, που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST της Λάρισας. Μέσα από εστιασμένες συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και επίκαιρα πάνελ, το διήμερο συνέδριο έθεσε στο τραπέζι τα σημαντικότερα ζητήματα για τη σύσφιξη σχέσεων της Ελλάδας και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πρωταγωνιστούν στην επιχειρηματικότητα.

Εκπρόσωποι από το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και άλλες χώρες διερεύνησαν με τοπικούς φορείς, διοικητικά στελέχη και Ευρωπαίους αξιωματούχους την ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών σε τρεις κρίσιμους τομείς: Κυβερνοασφάλεια και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Αγροδιατροφή και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics). Διαδραστικά εργαστήρια, που συντονίστηκαν από εξειδικευμένους εκπροσώπους ευρωπαϊκών έργων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (STARRISE και CYBERSUITE), προετοίμασαν τους συμμετέχοντες για τη διαμόρφωση συνεργασιών στην καινοτομία του αύριο.

Ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας που συμμετείχε στο εν λόγω συνέδριο, αναφέρθηκε στην ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει καίρια προβλήματα σε ό,τι αφορά την εμπορευματοποίηση της καινοτομίας: «Έχουμε πολύ καλές ιδέες από επιστήμονες και ακαδημαϊκούς οι οποίες δεν προχωράνε σε νέα προϊόντα. Ελπίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε την ευκαιρία να επενδύσουμε πόρους και να βοηθήσουμε το οικοσύστημα καινοτομίας να ξεπεράσει βασικές προκλήσεις, όπως η γραφειοκρατία και η εύρεση χρηματοδοτήσεων».

Συγκρίνοντας την Ε.Ε. με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι «δεν είναι το ίδιο εύκολο για τις εταιρείες στην Ε.Ε. να βρουν χρήματα όπως στις ΗΠΑ». «Επίσης, αν στην Αμερική χρειάζονται 90 ημέρες για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να εγκριθούν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πάρει μέχρι και έναν χρόνο» πρόσθεσε ο ίδιος.

Τοπικές και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες φέρνουν τις λύσεις

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, παρουσίασε τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία, όπως εξήγησε, «αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Περιφέρειας για να προσελκύσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας». «Ακόμη και αν διευκολύνουμε τη δημιουργία μόνο ενός ή δύο spin-off, τα χρήματα που επενδύουμε αξίζουν και ως Περιφερειάρχης θα πάρω προσωπικά το ρίσκο», δήλωσε ο κ. Κουρέτας.

Η Maja Ferlinc, εκπρόσωπος του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜμΕ, παρουσίασε το πρόγραμμα της Ε.Ε. Interregional Innovation Investments (I3 Instrument). Όπως εξήγησε «η Ε.Ε. είναι μεγάλη αγορά με 450 εκατομμύρια καταναλωτές αλλά πολύ αποκερματισμένη. Έχουμε ενιαία αγορά αλλά και 27 κράτη-μέλη. Κάτι παρόμοιο ισχύει και με τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Το I3 απάντησε σε αυτό το πρόβλημα και στην ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία για τη διάθεση προϊόντων που είναι πιο κοντά στην αγορά».

Νέα ελληνικά ταλέντα στην κορυφή του Μαραθωνίου Καινοτομίας

Το διήμερο συνέδριο ολοκληρώθηκε με έναν ξεχωριστό Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο Καινοτομίας (SEEIC Hackathon), που ανέδειξε ελληνικά ταλέντα και πρωτοπόρες ιδέες από ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Wasty, ένα έξυπνο λογισμικό διαχείρισης απορριμμάτων για καταστήματα εστίασης, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Logistics, εντυπωσιάζοντας με την αποτελεσματικότητά της στην οργάνωση και την αειφορία. Η ομάδα αποτελείται από τους Νίκο Κουλτούκη, Ουίλιαμ Κωνσταντίνο Τζιμενάκη, Ιωάννη Μάρα, Αγαθάγγελο Παπαδόπουλο και Λάζαρο Λαζαρίδη.

Η startup ATAR από την Σερβία, που εκπροσώπησε το Τεχνολογικό Πάρκο STP Niš, διακρίθηκε στην κατηγορία Αγροδιατροφής, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για τη γεωργία ακριβείας.

Το βραβείο Κυβερνοασφάλειας και ΤΠΕ απονεμήθηκε στην Triton Teknoloji, που ταξίδεψε από την Τουρκία εκπροσωπώντας το Τεχνολογικό Πάρκο Ostim. Η Triton Teknoloji παρουσίασε την πλατφόρμα NacStream, ένα εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης πρόσβασης σε δίκτυα σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργάνωσε έναν Διαγωνισμό Καινοτομίας στην Τεχνολογία και την Υγεία, στο πλαίσιο του έργου «Στρατηγική Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Ανάπτυξης Κέντρου Καινοτομίας / Επιχειρηματικότητας» (SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» – ΤΑ 5180665). Ο διαγωνισμός ανέδειξε ερευνητικές και επιχειρηματικές ομάδες με ισχυρό κοινωνικό και τεχνολογικό αποτύπωμα.

Το 1ο Βραβείο κατέκτησε η ομάδα Home Sweet Grow της Δρ. Ευμορφίας Μπατάκα, με τις Αναστασία Μουραντιάν και Μαρία Βενετίδου. Η ομάδα παρουσίασε μια καινοτόμα επιχειρηματική πρωτοβουλία που στοχεύει στην αναδιαμόρφωση του τρόπου παραγωγής και διανομής τροφής στις αστικές περιοχές. Το Home Sweet Grow προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από ένα ευέλικτο σύστημα καλλιέργειας τροφίμων σε εσωτερικούς χώρους (indoor farming), αξιοποιώντας τεχνολογίες ανοικτού κώδικα (open source hardware & software).

Το 2ο Βραβείο κατέκτησε η φοιτητική ομάδα Heal Simulations του Ιωάννη Σιώκου με μια εφαρμογή ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ανατομία. Η εν λόγω εφαρμογή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανατομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανατομίας, Αριστείδη Ζιμπή. H Heal Simulations αξιοποιεί τεχνολογίες προσομοίωσης και επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέροντας ένα σύγχρονο και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης.

Το 3ο Βραβείο απονεμήθηκε στην Αναστασία Φουντούλη, εντεταλμένη διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την επιχειρηματική της ιδέα Cricketos. Η Cricketos είναι μια πρωτοποριακή φάρμα εκτροφής εντόμων που συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στην εκδήλωση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος. Αναφερόμενος στη σημασία εκδηλώσεων, όπως το SEEIC, για την υποστήριξη της νέας γενιάς επιχειρηματιών και ερευνητών δήλωσε: «οι νέοι είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την ευημερία της πόλης μας και της κοινωνίας μας. Ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2025, έχουμε πραγματοποιήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις για τη νεολαία και είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε συνδιοργανωτές του SEEIC».

Ο Ιδρυτής του JOIST, Τάσος Βασιλειάδης πρόσθεσε: «Το SEEIC στη Λάρισα απέδειξε ότι η καινοτομία μπορεί να ανθίσει και πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ενέργεια, το ταλέντο και το πάθος των συμμετεχόντων δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει τον δυναμισμό να διαμορφώσει το μέλλον της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο JOIST, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να ανοίγουμε δρόμους και ευκαιρίες ώστε οι ιδέες να γίνονται πράξη και να αποκτούν διεθνή προοπτική.»

Συνδιοργανωτές

Το SEEIC 2025 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη Smart Attica, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας στον Τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου Health Hub και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED). Την επιμέλεια των διαδραστικών εργαστηρίων ανέλαβαν τα ευρωπαϊκά έργα STARRISE και CYBERSUITE.

Συνδιοργανωτές του συνεδρίου ήταν ο Δήμος Λαρισαίων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Uni Systems, μια εταιρεία παροχής λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και υποστηρικτής της πρωτοβουλίας CodeWeek, το έργο Solarhub για την ενίσχυση της ηλιακής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων. Συνεργαζόμενος Φορέας ήταν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ).

Σχετικά με το Southeast European Innovators Challenge (SEEIC)

Το Southeast European Innovators Challenge (SEEIC) είναι το κορυφαίο συνέδριο καινοτομίας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Συμμαχίας των Πάρκων Επιστήμης και Τεχνολογίας, την προεδρία της οποίας έχει αναλάβει το JOIST για το 2025.

Περισσότερες πληροφορίες για τo SEEIC 2025 μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.seeic.io.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Συμμαχία είναι διαθέσιμες στο www.seealliance.com.

Σχετικά με το Πάρκο Καινοτομίας JOIST

Το JOIST αποτελεί το μοναδικό Πάρκο Καινοτομίας στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο του είδους του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από το 2022, αναπτύσσει ένα δυναμικό οικοσύστημα που προωθεί την καινοτομία και ενισχύει τη μεταφορά γνώσης, μέσω ενός ισχυρού δικτύου στην Ευρώπη. Με βάση τη χρήση νέων τεχνολογιών, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και χώρων για εκπαίδευση, δικτύωση, εργασία και συνεργασία, εκδηλώσεις και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.joistpark.eu