Μαγικό Halloween στο Fashion City Outlet: Γέλια, παιχνίδι και… ανατριχιαστικές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Halloween στο Fashion City Outlet ήταν… απλώς μαγικό! Το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» γέμισε χαμόγελα, χρώματα και φθινοπωρινή ενέργεια, καθώς δεκάδες παιδιά και οικογένειες συμμετείχαν στις ειδικά σχεδιασμένες Halloween δραστηριότητες, μετατρέποντας το Σάββατο 1η Νοεμβρίου σε μία αξέχαστη γιορτή δημιουργίας και παιχνιδιού.

Το πρωινό ξεκίνησε με ένα διαδραστικό Κυνήγι Θησαυρού, όπου οι μικροί εξερευνητές ακολούθησαν μυστικούς χάρτες, έλυσαν αστεία αινίγματα, ανακάλυψαν κρυμμένα στοιχεία και τελικά βρήκαν τη «χαμένη» μαγική κολοκύθα, γεμάτη λιχουδιές και μικρές εκπλήξεις. Ο ενθουσιασμός και οι φωνές χαράς των παιδιών κατέκλυσαν τον χώρο, δημιουργώντας μία ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το απόγευμα, οι δραστηριότητες συνεχίστηκαν με Messy Play & Ξυλοπόδαρο Show, χαρίζοντας στα παιδιά μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Μικροί μάγοι και μάγισσες έπλασαν «μαγικά φίλτρα», βούτηξαν τα χέρια τους σε πολύχρωμες «γλίτσες» και «μάτια τεράτων» και δημιούργησαν τις δικές τους Halloween συνταγές γεμάτες φαντασία. Την ίδια στιγμή, ο εντυπωσιακός ξυλοπόδαρος φωτογραφιζόταν με τα παιδιά, σκορπίζοντας γέλιο και χαρά σε κάθε του βήμα.

Το Halloween στο Fashion City Outlet ήταν μια ακόμη όμορφη στιγμή της φθινοπωρινής περιόδου, επιβεβαιώνοντας ότι το εμπορικό κέντρο συνεχίζει να αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό οικογενειακής διασκέδασης στη Θεσσαλία. Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, κάθε επίσκεψη γίνεται εμπειρία — γεμάτη δημιουργία, χαμόγελα και υπέροχες αναμνήσεις.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr