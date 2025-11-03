Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων με τέσσερις τραυματίες στη Λάρισα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Λάρισα, στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος της Βιοκαρπέτ.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και δύο ελαφρά, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και καύσιμα.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.