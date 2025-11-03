Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων με τέσσερις τραυματίες στη Λάρισα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Λάρισα, στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και δύο ελαφρά, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και καύσιμα.