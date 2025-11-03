Πλακιάς για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα»: Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στις φήμες που διακινήθηκαν χθες από τον Νίκο Καραχάλιο, περί δημιουργίας νέου φορέα τον οποίο συσχέτισε – εμμέσως – με τη Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε με μια λιτή, αλλά χαρακτηριστική, ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς. Συγκεκριμένα, ο κ. Καραχάλιος ο οποίος βρίσκεται στον στενό κύκλο επαφών της Καρυστιανού, παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Twitter ένα λογότυπο και την ονομασία «Το Κύμα» και το συνδύασε με το όνομα «Μαρία».

«Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, του πατέρα που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σημειώνεται πως μετά την αρχική ανάρτηση Καραχάλιου, η Καρυστιανού διέψευσε τη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα» από την ίδια, ενώ αργότερα και ο ίδιος ο Καραχάλιος επιχείρησε να ανασκευάσει, με σειρά νέων αναρτήσεων.