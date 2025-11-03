Πλακιάς για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα»: Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Στις φήμες που διακινήθηκαν χθες από τον Νίκο Καραχάλιο, περί δημιουργίας νέου φορέα τον οποίο συσχέτισε – εμμέσως – με τη Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε με μια λιτή, αλλά χαρακτηριστική, ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς. Συγκεκριμένα, ο κ. Καραχάλιος ο οποίος βρίσκεται στον στενό κύκλο επαφών της Καρυστιανού, παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Twitter ένα λογότυπο και την ονομασία «Το Κύμα» και το συνδύασε με το όνομα «Μαρία».
«Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, του πατέρα που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σημειώνεται πως μετά την αρχική ανάρτηση Καραχάλιου, η Καρυστιανού διέψευσε τη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα» από την ίδια, ενώ αργότερα και ο ίδιος ο Καραχάλιος επιχείρησε να ανασκευάσει, με σειρά νέων αναρτήσεων.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ