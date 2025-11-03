Θρήνος στη Θεσσαλία για το χαμό 38χρονου αστυνομικού

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών ο αστυνομικός Γιώργος Νικλήτσας.
Ήταν πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία ενώ όπως αναφέρει το goal-trikala.gr αγωνιζόταν επί σειρά ετών στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με παρουσίες σε Αρδάνι, Πρόδρομο και Κεραυνό Βασιλικής ενώ φόρεσε και την φανέλα των Τρικάλων στην Γ’ Εθνική.
Ο Γιώργος Νικλήτσας υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 3χρονου κοριτσιού. Κηδεύεται αύριο στις 11 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Αρδάνι.
Πηγή: trikalavoice.gr
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.