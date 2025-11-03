Θρήνος στη Θεσσαλία για το χαμό 38χρονου αστυνομικού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών ο αστυνομικός Γιώργος Νικλήτσας.

Ήταν πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία ενώ όπως αναφέρει το goal-trikala.gr αγωνιζόταν επί σειρά ετών στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με παρουσίες σε Αρδάνι, Πρόδρομο και Κεραυνό Βασιλικής ενώ φόρεσε και την φανέλα των Τρικάλων στην Γ’ Εθνική.

Ο Γιώργος Νικλήτσας υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 3χρονου κοριτσιού. Κηδεύεται αύριο στις 11 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Αρδάνι.

Πηγή: trikalavoice.gr