Τραγωδία στη Θεσσαλία-33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος

Τραγική είδηση από τον οικισμό Αμπέλια Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας.
Ένας άνδρας 33 περίπου ετών βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη από οικείους του.
Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τη σορό του νεαρού άνδρα και αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.
Πηγή: Larissanet.gr
