Βοσκός «τα έτσουξε», κατέρρευσε και του έφυγαν τα ζώα…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Κινητοποιήθηκε η αστυνομία
Δημοσιεύθηκε

Ένα περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα σε χωριό της Λάρισας χθες το μεσημέρι της Κυριακής. Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr ένας κτηνοτρόφος την ώρα που βοσκούσε τα πρόβατα σε περιοχή των Φαρσάλων, ένιωσε αδιαθεσία και όντας σε άσχημη κατάσταση δεν μπόρεσε να ελέγξει τα ζώα του τα οποία …σκόρπισαν, την στιγμή μάλιστα που είναι σε ισχύ τα μέτρα για την ευλογιά.

Κατά τις ίδια πληροφορίες ο βοσκός είχε πιει λίγο παραπάνω, μέθυσε και η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία για να επιληφθεί της κατάστασης.

Πηγή: onlarissa.gr

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ