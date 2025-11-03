Βοσκός «τα έτσουξε», κατέρρευσε και του έφυγαν τα ζώα…

Ένα περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα σε χωριό της Λάρισας χθες το μεσημέρι της Κυριακής. Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr ένας κτηνοτρόφος την ώρα που βοσκούσε τα πρόβατα σε περιοχή των Φαρσάλων, ένιωσε αδιαθεσία και όντας σε άσχημη κατάσταση δεν μπόρεσε να ελέγξει τα ζώα του τα οποία …σκόρπισαν, την στιγμή μάλιστα που είναι σε ισχύ τα μέτρα για την ευλογιά.
Κατά τις ίδια πληροφορίες ο βοσκός είχε πιει λίγο παραπάνω, μέθυσε και η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία για να επιληφθεί της κατάστασης.
Πηγή: onlarissa.gr
