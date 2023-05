«Η λύπη μας είναι μεγάλη»

2 Shares Share Tweet

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια ενός πολύ σημαντικού και ιδιαίτερα αγαπητού μέλους του, του Καθηγητή Σπύρου Παπαδόπουλου.

Όπως τονίζεται «Ο Σπύρος Παπαδόπουλος υπήρξε ένα από τα πρώτα στελέχη του ΤΑΜ, από το δεύτερο έτος λειτουργίας του (2000). Η συμβολή του στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Τμήματος υπήρξε αφάνταστα σημαντική μιας και εισήγαγε μία μεγάλη γνωστική περιοχή που βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα και μεταλλασσόταν ραγδαία, τις οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις και τα ψηφιακά μέσα. Η δουλειά του δεν περιοριζόταν σε αυτά. Διέτρεχε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, δίνοντας μας σπουδαία δείγματα αρχιτεκτονικού έργου, εστίαζε στην διεπιστημονικότητα της μελέτης του χώρου και των αναπαραστάσεων, τις τεχνολογίες, τα ΜΜΕ και την επικοινωνία. Ήταν ένας από τους συνιδρυτές του πολύ σημαντικού, διεθνούς, αρχιτεκτονικού περιοδικού Metalocus που άλλαξε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε το αρχιτεκτονικό έργο.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος (2014-16), Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης από το 2015, Επιστημονικός Υπεύθυνος (2010-2023) του ερευνητικού εργαστηρίου “EscapeLab” (Laboratory of Multimodal Design and Research on Hybrid Environments), Διευθυντής Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» από το 2017.

Πέραν τις πολυσχιδούς επιστημονικής δραστηριότητάς του, υπήρξε από τους υποστηρικτές της διδακτικής και μαθησιακής κινητικότητας, μέσα από προγράμματα Erasmus και πλήθος από διδακτικές και ερευνητικές διεθνείς συνεργασίες και εργαστήρια, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εξωστρέφεια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αλλά και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Μαδρίτης στο Πανεπιστήμιο του Alcalá και στο Πανεπιστήμιο Camilo José Cela. Έδωσε πλήθος διαλέξεων στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico DF, Universidad La Salle, Mexico DF, Universidad Iberoamericana, Mexico DF,Universidad de Alcalá, Madrid, Universidad S.E.K., Segovia, Universitat International de Catalunya, Barcelona, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria).

Η κηδεία του είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 16 Μαΐου, ώρα 11:00 στο ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών του κοιμητηρίου Χολαργού στην Αθήνα.

Επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα στο συσσίτιο του Καθεδρικού Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού.

Η λύπη μας είναι πολύ μεγάλη».